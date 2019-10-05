Глава республики отметил, что выбрать эту стезю – значит быть впереди, быть тем, на кого смотрят, за кем следуют, кому подражают.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил, что педагоги выполняют самую важную работу и осуществляют самую благородную миссию – указывают людям общественный и духовный путь их становления.

По его словам, "сегодняшний день посвящен тем, кто горит, чтобы сеять свет, кто живет для других, кто воспитывает грядущие поколения".

"В этой праздничной атмосфере, царящей сегодня в детских садах, школах и университетах нашей страны, а также в ваших семьях, от имени всего народа, с чувствами восхищения и уважения, которые вы вызываете в людях, адресую вам сердечные поздравления и добрые пожелания", - сказано в обращении Додона.

Президент отметил, что быть учителем – значит быть впереди, быть тем, на кого смотрят, за кем следуют, кому подражают.

"Это значит выбирать, что, когда и, особенно, как сказать, чтобы быть услышанным. На вас лежит нелегкое бремя – служить примером. Благодарим вас за то, что несете эту ответственность, благодарим за самопожертвование", - сказал глава республики.

Он призвал молдавских педагогов учить детей "с упоением – и вырастет новое поколение профессионалов".

"Дерзайте разрушать стереотипы – и мы создадим обновленное конкурентоспособное современное общество. Воспитывайте молодежь – и завтрашние граждане Республики Молдова будут настоящими патриотами", - заключил Додон.

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