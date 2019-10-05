Удивительная Молдова: на юге страны открылся новый туристический маршрут

Гости Молдовы, отправившись в Нижний Днестровский заповедник, смогут посетить более десяти объектов, которые находятся в Штефан-Водском районе. Экскурсия в эти места придется по вкусу любому туристу.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. В Днестровском заповеднике можно осмотреть природные красоты, посетить исторические места, вкусно поесть и отдохнуть в эко-пансионате. Любители активного отдыха могут взять в аренду байдарки и прокатиться по Днестру.

Зона виноделия

Маршрут "Днестровский заповедник" охватывает зону Пуркарь, известную давними винодельческими традициями. Считается, что эти места по климату схожи с французским регионом Бордо. Там прекрасно вызревает виноград для производства красных вин - Каберне, Саперави, Мерло.

Проезжая мимо стройных рядов ухоженных виноградников, стоит заглянуть в село Леонтя, в котором находятся самые старые винодельческие подвалы Молдовы. Как рассказал винодел Дмитрий Кысса, история этих погребов началась еще в 16 веке. Подземные тоннели вырыли турки. А спустя 200 лет их выкупил русский генерал Михаил Понсет для закладки вина на хранение. По словам собеседника, вино из села Леонтя подавалось к императорскому двору.

Самые старые винодельческие подвалы Молдовы в селе Леонтя © Photo :

Самые старые винодельческие подвалы Молдовы в селе Леонтя © Sputnik /

Самые старые винодельческие подвалы Молдовы в селе Леонтя © Sputnik / 1 / 3 © Photo : Самые старые винодельческие подвалы Молдовы в селе Леонтя

"Александр Первый их очень высоко оценил, когда граф Боровичкин угостил его этими винами. Здешними винами наслаждались Пушкин, граф Воронцов – как губернатор Новороссии и Бессарабии, а также фельдмаршал Ланжерон", - поделился знаниями Кысса.

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Старинные погреба и сейчас используются по прямому назначению. Там выдерживается порядка 15 тысяч бутылок эксклюзивного вина, выпускаемого лимитированными партиями.

Не в последнюю очередь хорошему созреванию напитка способствует уникальный микроклимат. В подвалах круглый год поддерживается постоянная температура - плюс 15 градусов и высокая влажность. Туристы могут полюбоваться галереей из винных бутылок, а также своими руками прикоснуться к старинной кладке, которой выложен подземный тоннель. Благодаря яичному раствору, которым скреплены кирпичи, кладка сохранилась в первозданном виде.

Редкое природное явление

Между селами Талмаза и Копанка находится старое русло Днестра. Сейчас это - стоячий водоем, который образовался вследствие сильного землетрясения, произошедшего в Карпатах в 1838 году. Из-за сдвига подземных плит Днестр изменил свое русло. А на старом месте осталась водяная петля длиною 15 километров. Ее еще называют Слепой Днестр. Явление, когда река меняет свое течение, в природе встречается крайне редко. Удивительно еще и то, что старое русло Днестра не высыхает уже 150 лет. По сути это - озеро, которое в некоторых местах в глубину достигает 10 метров.

© Sputnik / Старое русло Днестра между селами Талмаза и Копанка

"Днестр в этом месте называется мертвым или слепым, потому что единственный источник воды для него – осадки и наводнения, которые бывают весной", - рассказал инженер лесного хозяйства Ион Маланка.

© Sputnik / Старое русло Днестра между селами Талмаза и Копанка

Тем не менее этот водоем играет важную роль в экосистеме. Он находится на пути миграции перелетных птиц. Кроме того, на берегах Слепого Днестра произрастают краснокнижные растения.

А рядом с ним находится еще одна заповедная зона - массив, который называется "Турецкий сад".

По преданию, во времена турецкого господства в лесу была расположена турецкая база. Завоеватели собирали у местных продукты и сплавляли их по Днестру. А сейчас "Турецкий сад" - отличное место для прогулки в лесной тишине. Здесь, как и в районе старого русла Днестра сформировалась уникальная флора, охраняемая государством.

"Возраст растений здесь достигает свыше 100 лет. Согласно данным, самое старое дерево – тополь, которому 108 лет. В Молдове больше нигде не встретишь такие старые тополи. Потому что для это вида деревьев норма превышена в четыре раза", - рассказал Маланка.

Активный отдых

После пеших прогулок на свежем воздухе передохнуть можно в селе Чобручи, где на берегу Днестра находится эко-пансионат. В нем по желанию туристов проводят мастер-классы по плетению из ивовых прутьев.

В эко-пансионате выдаются напрокат байдарки и лодки для прогулки по реке. А на велосипедах можно отправиться в окрестности села Рэскэець, где расположен высокий холм. С него открывается потрясающий вид на Днестр.

В этих местах, кстати, снимался один из эпизодов фильма "Табор уходит в небо".

По следам боевой славы

История другого не менее живописного холма близ села Рэскэець не столь лирична. Высота названа в честь героя Советского союза Василия Ивановича Ломакина. Храбрость солдат помогла отвоевать у врага одну из стратегических позиций весной 1944 года.

"Эта высота известна благодаря 11 бойцам, которые самостоятельно боролись, жертвуя собой и ожидая подмоги совершили акт героизма. Такого в истории еще не было, чтобы без амуниции, имея только 10 автоматов и один пулемет подкосить силы врага", - рассказала примар (мэр) села Рэскэець Зинаида Марин.

Весной 44-го перед советскими солдатами, расположившимися на левом берегу Днестра напротив села Рэскэець, стояло задание - перебраться на противоположную сторону и разгромить противника. Осуществить эту задачу было непросто - после таяния снега Днестр сильно разлился. Кроме того, пробраться на ту сторону надо было незаметно. В тыл врага отправили 11 бойцов. Они незаметно, практически под водой переплыли Днестр и вырыли тоннель, прежде чем подобраться к позициям фашистов. Битва 11 бойцов с целым подразделением немцев длилась 36 часов. Героическим поступком отметился Василий Иванович Ломакин. Когда боеприпасы иссякли, он взорвал последнюю гранату в немецком тылу и, пожертвовав собой, уничтожил 16 немецких солдат.

На месте подвига сейчас стоит высокая каменная стела. На ней выбиты имена героев, участвовавших в битве. Мемориальный комплекс на высоте Ломакина отреставрировали в этом году, и теперь он является визитной карточкой села Рэскэець.

© Sputnik / Мемориальный комплекс на высоте Ломакина в селе Рэскэець

А в самом населенном пункте есть музей боевой славы. Экспонаты для него собирали жители села. Старое оружие, боеприпасы, предметы солдатского быта сельчане нередко находили в земле во время проведения полевых работ.

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