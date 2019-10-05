19:10 05 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Дом Правительства

Один из молдавских министров предложил пожизненно лишать водительских прав

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
12110

Очередная смертельная авария с участием водителя, который сел за руль в пьяном виде: один из членов молдавского правительства считает, что нужно ужесточать наказание.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. В ночь на субботу легковой автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали.

Spital
© Sputnik / Yana Zaharova
Первая жертва ДТП в Хынчештском районе: скончался 4-месячный младенец

За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Ему также потребовалась медицинская помощь

Произошедшее прокомментировала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

"Это второй подряд случай, когда пьяный водитель садиться за руль и управляет автомобилем. Не могу поверить, что никто не пробовал остановить этого молодого человека. Результат – столкновение на высокой скорости с автомобилем "скорой", что привело к смерти и пяти пострадавшим, трое из которых медработники", - отметила министр.

Она выразила соболезнования семье погибшего.

"Считаю, что правила получения водительских прав, а также наказание за допущенные нарушения должны быть ужесточены. За вождение в нетрезвом виде – надо пожизненно лишать водительских прав", - отметила министр.

Ранее Молдову потрясла авария, когда Porsche врезался в троллейбус, на момент свершения аварии водитель легкового автомобиля была в состоянии близком к алкогольной коме. Погиб пассажир Porsche, 20 человек получили ранения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Водительские права в Молдове могут аннулировать и по этой причине
Самые частые причины ДТП в Молдове: полиция предоставила шокирующие данные


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели в фотоподборке Sputnik
День учителя отметили в столичном лицее Михай Витязул
День учителя в Молдове: как отмечают праздник педагоги и школьники - видео
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться