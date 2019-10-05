Один из молдавских министров предложил пожизненно лишать водительских прав

Очередная смертельная авария с участием водителя, который сел за руль в пьяном виде: один из членов молдавского правительства считает, что нужно ужесточать наказание.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. В ночь на субботу легковой автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали.

За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Ему также потребовалась медицинская помощь

Произошедшее прокомментировала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

"Это второй подряд случай, когда пьяный водитель садиться за руль и управляет автомобилем. Не могу поверить, что никто не пробовал остановить этого молодого человека. Результат – столкновение на высокой скорости с автомобилем "скорой", что привело к смерти и пяти пострадавшим, трое из которых медработники", - отметила министр.

Она выразила соболезнования семье погибшего.

"Считаю, что правила получения водительских прав, а также наказание за допущенные нарушения должны быть ужесточены. За вождение в нетрезвом виде – надо пожизненно лишать водительских прав", - отметила министр.

Ранее Молдову потрясла авария, когда Porsche врезался в троллейбус , на момент свершения аварии водитель легкового автомобиля была в состоянии близком к алкогольной коме. Погиб пассажир Porsche, 20 человек получили ранения.

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