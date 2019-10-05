Суд высказался в отношении блока ACUM: что на это заявил Нэстасе

Инстанция постановила, чтобы Андрей Нэстасе воздержался во время избирательной кампании от использования на электоральных листовках изображений с историческими личностями.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Кишиневский суд обязал кандидата на пост примара (мэра) молдавской столицы от блока ACUM, лидера партии Платформа DA Андрея Нэстасе уничтожить 60 тысяч электоральных листовок, на которых напечатана его фотография на фоне здания городской администрации и портрета Штефана чел Маре.

Кроме того, инстанция постановила, чтобы Нэстасе удалил изображение подобных листовок со своей страницы в соцсети Facebook и воздержался во время избирательной кампании от использования изображений с историческими личностями. О решении суда написал на своей странице в Facebook другой кандидат на пост примара Кишинева – бывший либерал, а сейчас выдвиженец от Союза спасения Бессарабии Валериу Мунтяну.

Сам Нэстасе в прямом эфире на своей странице в соцсети, комментируя это решение, заявил, что в период электоральной кампании занимается не всем.

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"Но я беру ответственность, так как работаю в команде, за любую ошибку. Готов ответить согласно закону и постановлению суда за ошибки, которые совершены в команде", - заявил Нэстасе.

Через две недели - 20 октября - в Молдове состоятся всеобщие местные выборы. По их итогам должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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