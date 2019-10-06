Праздник вина в Молдове: действительность и ожидания

Каждый год в День вина заключаются договоры с иностранными компаниями, а это говорит лишь о том, что интерес к молдавским винам растет.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Кишиневцы и гости молдавской столицы веселятся второй день: праздник вина продолжается.

Вряд ли в республике мог кто-то предположить еще 18 лет назад, что Национальный день вина станет визитной карточкой Молдовы. Как, например, "Октоберфест" в Германии или карнавал в Бразилии. Наш фестиваль включен в туристические маршруты, что не может не радовать.

По всей стране проходят всевозможные выставки, фестивали и ярмарки на которые привлекаются все новые компании со всего мира для того, чтобы продвигать молдавскую продукцию на международный рынок.

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Ежегодно ощутимы результаты проведения таких мероприятий, реализация молдавской винодельческой продукции за рубежом растет. Не в больших объемах, конечно же, но это лучше, чем ничего.

В этом году День вина собрал в центре Кишинева 68 производителей.

Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт по маркетингу Национального бюро винограда и вина Андриан Диголян, на праздничных стендах представлены около полутысячи наименований винной продукции.

"У нас участвует рекордное количество виноделен – 68. Что касается наименований, то их будет около 500. Предприятиям была предоставлена абсолютная свобода выбора товара. Они привезли то вино, которое посчитали нужным, которое хотят продвигать", - отметил он.

Как рассказал корреспондентам Sputnik Молдова российский эксперт Владимир Дробиз, политические дрязги в республике весьма серьезно повлияли на объёмы поставок молдавских вин в Россию.

В РФ сейчас импортируется ограниченное количество алкоголя из Молдовы, хотя потенциал молдавских виноделов явно не исчерпан.

"Российские торговые компании не очень заинтересованы работать с продукцией стран, где политическая ситуация нестабильна, как было недавно в Молдове. Смена власти и внешнеполитического вектора страны – это все сразу сказывается на бизнес-среде, которая не может работать в условиях неопределенности", - уточнил эксперт.

Он отметил, что российский рынок занят сейчас винами из других стран.

"В Россию поступает капля в море из того, что могло бы. Ведь только очень узкому кругу предприятий разрешено торговать с РФ. Поэтому я считаю, что если ситуация более-менее стабилизируется, то надо разрешить продажу молдавских вин в Россию всем предприятиям", - сказал эксперт.

Он выразил сожаление, что молодые россияне, не заставшие в сознательном возрасте времена, когда молдавское вино было широко представлено на российском рынке, практически незнакомы с качественным молдавским вином сейчас.

Не секрет, что цель праздника вина в Молдове – как раз продвигать отечественные вина, познакомить зарубежных партнеров с широкой гаммой новой продукции.

Ежегодно в День вина заключается много договоров с иностранными партнерами, а это говорит лишь о том, что интерес к молдавским винам растет.

Национальный День Вина организован Национальным бюро винограда и вина, министерством сельского хозяйства, ассоциациями производителей винодельческих продуктов с защищенными географическими указаниями.

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