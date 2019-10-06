День города в Бендерах: в программе - полет на ядре и спуск с башни крепости

Город на Днестре отметит в нынешнее воскресенье 611 лет со времени первого упоминания в средневековых летописях.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. И впервые празднование произойдет в парке Александра Невского, который находится на территории исторического комплекса "Бендерская крепость".

Все мероприятия начнутся после обеда с церемонии чествования лауреатов ежегодного городского конкурса "Бендерский пьедестал" и вручения госнаград.

В парке будут представлены подворья, лотки выносной торговли с восточным колоритом, интерактивные зоны, а также инсталляция "Яблочный лев". В ней по числу лет города будет выложено 611 спелых плодов, попробовать которые смогут все гости праздника.

А выбор символической фигуры продиктован желанием напомнить о гербе города Бендеры, на котором изображен златогривый царь зверей и геральдического бестиария.

В цитадели крепости экстремалы смогут опробовать свои силы в слэклайне (хождении по стропе), спуске с башни цитадели, стрельбе из автомата или пистолета, других состязаниях.

Самым отчаянным предложат совершить полет над самой высокой частью крепости на ядре, как легендарный барон Мюнхгаузен, который, как писал прежде Sputnik, бывал и в этих местах.

Планируются также тематические мастер-классы и большая концертная программа. На сцене выступят приднестровские коллективы и солисты. А гостями праздника станут участница "Евровидения-2019" Анна Одобеску и композитор, певец Ионел Истрати.

Мероприятия по празднованию Дня города запланированы и на 8 октября – непосредственно ту дату, когда Бендеры впервые были упомянуты в летописи. На этот день намечены события, которые станут знаковыми для жителей города. Это открытие физкультурно-оздоровительного комплекса и нового жилого дома.

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