Пять дней без газа: где в Кишиневе перекроют его подачу

Жители Кишинева, проживающие на улицах Грэдинарилор и Святого Думитру, придется обходиться без голубого топлива всю следующую рабочую неделю.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. На следующей неделе жители улиц Грэдинарилор и Святого Думитру села Бык (входит в состав муниципия Кишинев) останутся без газа в течение пяти дней.

Дома и здания будут временно отключены от сети "Кишинэу-Газ" с 7 по 11 октября в связи с проведением работ по замене шарового крана Ду-500мм на газопроводе среднего давления по ул. Лунка Быкулуй, передает Sputnik.md, с ссылкой на сообщение столичной мэрии.

"Работы на участке продлятся с 9:00 до 17:00", - уточняется в сообщении предприятия "Кишинэу-Газ".

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