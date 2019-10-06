Вот что нужно знать тем, кто хочет получать повышенную пенсию

Заявители должны предъявить удостоверение личности и трудовую книжку. Если последняя была утеряна, то можно приложить любые другие документы, подтверждающие трудовой стаж.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Хорошей новостью в 2019 году для некоторых категорий пенсионеров в Молдове стала возможность проведения перерасчета пенсии с учетом взносов, отчисленных в фонд социального страхования после выхода на заслуженный отдых.

Начиная с 1 января 2019 года, право на пересмотр пенсии получили лица, вышедшие на пенсию до 1 января 1999 года и проработавшие еще 15 и более лет. А пенсии тех получателей, страховой стаж которых составляет менее 15 лет, будут пересмотрены в следующем году, передает sputnik.md

Перерасчёт будет осуществляться поэтапно, в зависимости от года выхода на пенсию и продолжительности страхового стажа после назначения пенсии.

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Заявители должны предъявить удостоверение личности и трудовую книжку. Если последняя была утеряна, то можно приложить любые другие документы, подтверждающие трудовой стаж.

По данным Национальной кассы социального страхования, рост пенсии после перерасчета зависит от трудового стажа и размера зарплаты, из которой выплачивались отчисления в соцфонд. Выплаты вырастут в среднем в 2,3 раза.

В случае пенсионных пособий, установленных после 1 января 1999 года, пересмотр пенсий по возрасту будет проводиться с 1 января 2021 года.

А как же индексация?

Кроме того власти обсуждают возможность индексации пенсий дважды в год для всех пенсионеров.

Для того, чтобы воплотить новый законопроект, предусматривающий 15-процентную индексацию пенсий дважды в год, государству потребуется 900 миллионов леев. Об этом ранее заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова советник президента Ион Кику.

Он отметил, что в 2020 году перерасчет пенсий произойдет дважды, а повышение затронет порядка 400 тысяч граждан страны, чья пенсия не покрывает прожиточный минимум, установленный в Молдове.

"В 2021 году планируется провести индексацию пенсий для тех категорий граждан, чей ежемесячных доход меньше двойной суммы прожиточного минимума. В 2022 году перерасчет будет проведен тем, у кого пенсии ниже тройной суммы прожиточного минимума", - уточнил советник президента.

По его словам, ежегодная индексация пенсий, проводящаяся 1 апреля, останется действительной для всех категорий получателей социальных выплат.

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