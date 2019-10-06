Год после трагедии на Рышкановке: о чем не должны забывать власти

Ровно год назад утечка газа привела к взрыву в центре густонаселенного столичного микрорайона, погибли пять жильцов высотного дома, десятки остались без крова. Что было сделано властями спустя год, читайте в подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik, Чезар Салагор. В результате взрыва газового баллона, произошедшего 6 октября 2018 года в 20-этажном доме на Московском проспекте, погибли пять человек, несколько семей остались без крова.

Тогда в СМИ появлялись такие заголовки: "Взрыв в секторе Рашкановка: люди молят о спасении". Это происшествие потрясло всю страну. Что было сделано властями спустя год, читайте в подборке корреспондента sputnik.md

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Miroslav Rotari

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Miroslav Rotari

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев Explozie Chișinău © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Первоначально была создана рабочая группа специалистов в этой области, которая проводила экспертизу, контролировала и координировала все ремонтные работы в пострадавшей высотке. Официальные органы начали разработку комплексного регламента, который будет прямо предусматривать использование, поставку и импорт газовых баллонов на всей территории Республики Молдова.

Впоследствии поврежденное здание восстановили. По данным Министерства экономики, 126 квартир были отремонтированы, а владельцы вернулись в свои дома.

Что было сделано за год:

План действий был разработан и обсужден правительством в 2018 году. Он предусматривал ряд мер, в том числе:

Лицензирование компаний, имеющих право разливать и продавать сжиженный газ для бытовых нужд. © Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Как выглядит ремонт в многоэтажке на Рышкановке, где произошел взрыв - видео Введение санкций за нарушение законодательства об использовании и реализации газовых баллонов для бытового использования. Корректировка бюджетно-налоговой политики по предоставлению средств экономическим агентам. Это помогло снизить цены на сжиженный газ для бытового использования. Разработка Национальной программы по обновлению парка баллонов и компенсации затрат на социально уязвимые слои населения. В настоящее время 90 процентов использованных баллонов устарели, а время работы превышено. Организация информационных кампаний по правилам газовой безопасности.

В августе 2019 года власти распорядились, чтобы люди, использующие газовые баллоны в домашних хозяйствах, больше не могли заправлять их на автозаправочных станциях.

Они снова пообещали, что "рассмотрят возможность осуществления деятельности по доставке и установке бытовых баллонов со сжиженным газом на дому специализированными компаниями", что так и осталось лишь заявленным намерением.

Что говорится в законе об использовании газовых баллонов:

Согласно Постановлению Правительства №. 1159 от 24.10.2007 года, которое устанавливает правила пожарной безопасности, "в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение не более 10 литров легковоспламеняющейся и горючей жидкости в закрытой таре. Не допускается хранение баллонов с горючим газом на балконах и лоджиях.

Даже если власти распорядились сформировать специальные комиссии для обнаружения газовых баллонов и изъятия их из квартир, не существует законодательного положения, которое бы запрещало или разрешало это сделать.

Ранее эксперты специальной комиссии по устранению последствий взрыва на Рышкановке отмечал, что правовые нормы в этой сфере практически отсутствуют.

В настоящее время строительные нормы 2014 года гласят, что "баллоны, предназначенные для газификации корпусных блоков, [...] должны быть расположены только снаружи их, в специальных шкафах из негорючих материалов" и "находиться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты". В то же время, "Установка баллонов со сжиженным газом не допускается":

в общих коридорах и жилых комнатах; © Sputnik / Яков Глинский Заправка газовых баллонов на АЗС запрещена: что обещают власти

в подвалах, подвалах и мостах;

в помещениях, расположенных рядом, сверху и снизу: помещения для еды и торговли предприятий;

в пунктах общественного питания; аудиториях и учебных классах; театрах; больничных палатах и комнатах отдыха;

в помещениях без естественного освещения снаружи;

на маршрутах эвакуации и доступа к эвакуационным выходам;

с фасадов зданий;

на аварийных выходах.

Через год после трагедии остается лишь выразить надежду, что власти не забудут, что такая проблема существует, а к ее разрешению следует относиться со всей серьезностью, чтобы предотвратить другие подобные трагедии.

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