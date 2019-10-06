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Осенние каникулы: сколько дней они продлятся - подробности

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Осенние каникулы: все молдавские сучащиеся с нетерпением ждут их. Когда они начнутся, и сколько дней продлятся, смотрите в "шпаргалке" Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Первые каникулы в этом году у учащихся будут с 26 октября по 3 ноября. Учебный год в Молдове разделен на два равных семестра: первый – со 2 сентября года по 24 декабря; второй – с 9 января по 29 мая 2020 года. 

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После первого семестра учащиеся смогут насладиться зимними каникулами. Он стартуют с 25 декабря и продлятся до 8 января 2020 года. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в начальной школе и 35 недель в средней и старшей школе.

В 9-м и 12-м классах продолжительность учебного года составляет 34 недели.

Другие каникулы

  • весенние каникулы 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 дня);
  • Пасхальные каникулы 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 дней);
  • летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020 (92 дня).
  • Для учащихся выпускных классов, IX и XII, учебный год заканчивается 22.05.2020 года.

И об экзаменах:

Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки:

    • для выпускников IX класса (гимназия): 04 – 15 июня 2020 года;
    • для выпускников XII класса (лицей): 02 – 19 июня 2020 года.
    • Национальное тестирование учащихся IV классов проводится 05 – 14 мая 2020.
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