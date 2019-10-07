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КПП Кучурганы

Кишинев и Киев намерены увеличить число совместных КПП

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Премьер-министр Молдовы Майя Санду отметила, что увеличение КПП рядом с Приднестровьем позволит "бороться с коррупционными и контрабандными схемами в регионе".

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду сообщила, что в ближайшее время намерена подписать с Украиной протоколы об увеличении числа пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.

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Два года назад Молдова и Украина открыли шесть совместных КПП на разных участках, включая Кучурган - Первомайск, который является крупнейшим транспортным узлом в Приднестровье. 

В июле Санду обсуждала вопрос об открытии дополнительных пунктов контроля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой неделе премьер подтвердила, что такой план остается в силе.

"Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить число пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы", - сказала премьер журналистам.

Она уточнила, что это позволит "бороться с коррупционными и контрабандными схемами в приднестровском регионе".

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Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.

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Теги:
Санду, контрабанда


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