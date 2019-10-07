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Президент России Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон

Додон поздравил Путина с днем рождения

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Глава республики Игорь Додон подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выразил уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Об этом глава республики сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России", - написал Додон.

Встреча президента России Владимира Путина и главы Республики Молдова Игоря Додона
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Глава республики выразил мнение, что опыт, энергия и силы лидера России будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли РФ на международной арене.

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"Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов",- заключил Додон.

В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 67 лет.

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