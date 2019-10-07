Забастовка автоперевозчиков в Молдове: к чему готовиться жителям страны

Свыше 100 транспортных компаний выступили с запросом о повышении тарифа на пассажирские автоперевозки.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Число участников забастовки автоперевозчиков, намеченной на 9 октября, окажется больше, чем изначально было заявлено. Об этом сообщил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По его словам, к настоящему моменту 103 транспортных компании, в которых работает порядка трех тысяч человек, выступили с запросом о повышении тарифа на пассажирские автоперевозки.

"Забастовка автоперевозчиков заявлена на 9 октября, на 12.00. На сегодняшний день, по предварительным данным, число участников будет больше изначально заявленных, и превысит 250 транспортных единиц, которые выйдет на площадь Великого национального собрания", - отметил Алекса.

Кроме того, как подчеркнул председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков, более 200 автобусов встанут в районных центрах и селах, приостановив в знак протеста работу регулярных рейсов. Информацию о том, какие именно направления затронет забастовка, объявят позже.

Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявлял Алекса, не привело к положительным результатам.

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В министерстве экономики заявляли, что провели уже несколько встреч с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

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В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Также немаловажно соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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