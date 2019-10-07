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Экс-премьер Владимир Филат

Дело Филата: что решили судьи Высшей судебной палаты Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Пересмотра дела, по которому экс-премьер получил тюремный срок, Филату не видать: судьи поставили точку в этом вопросе.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы отклонила запрос адвокатов бывшего премьера Владимира Филата. Защита требовала пересмотреть первое дело, по которому экс-главу правительства приговорили к 9 годам тюрьмы.

Влад Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Следственная комиссия парламента заслушала экс-премьера Филата

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Позже сторона защиты потребовала пересмотреть это дело. Однако суд столичного сектора Буюканы в марте этого года отклонил это обращение. В мае Апелляционная палата также отказалась рассматривать эти требования адвокатов, посчитав их необоснованными. Тогда представители защиты решили оспорить заключения первой и второй инстанции о пересмотре дела в Высшей судебной палате.

В итоге в решении судей ВСП указано: "невозможность обращения адвоката и заключенного Владимира Филата против вердикта кишиневского суда от 28 марта 2019 года, заключения столичного суда от 13 марта и решения коллегии Апелляционной палаты Кишинева от 8 мая в связи с несоответствием требованиям содержания". При этом заключение ВСП является окончательным.

Экс-премьер отбывает наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

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