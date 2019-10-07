Задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве в Каларашском районе

Одного арестовали в Кишиневе, двое успели добраться до румыно-венгерской границы, но скрыться им не удалось.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Трое мужчин, в том числе несовершеннолетний, в возрасте от 17 до 32 лет, были задержаны полицией по подозрению в совершении преступления в селе Мелешень Каларашского района. Двое из подозреваемых пытались скрыться и были задержаны в Румынии, недалеко от румыно-венгерской границы.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 октября 2019 года грабители ворвались в дом 63-летней жительницы села Мелешень. Преступники связали и жестоко избили хозяйку, затем забрали 40 тысяч леев, найденных в доме, и скрылись. От полученных травм женщина умерла.

В ходе расследования были установлены подозреваемые в совершении преступления — 17-летний подросток из Каларашского района, а также двое мужчин, 22 и 32 лет, жителей Ниспоренского и Дрокиевского районов. Оба были ранее судимы за изнасилование, грабеж и мошенничество.

Подросток был задержан полицией 6 октября, он сознался в содеянном. Двое его старших подельников пытались скрыться, полиция установила, что они пересекли границу с Румынией через пропускной пункт "Костешты - Стынка" на автобусе. Оба были задержаны недалеко от румыно-венгерской границы благодаря сотрудничеству между полицией Молдовы и Румынии.

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Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение.

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