Отставки госслужащих: в правительстве пояснили, почему это может произойти

Генеральный секретарь камбина рассказал о том, что правительство не потерпит участия госслужащих в электоральной кампании в рабочее время и не допустит использование административных ресурсов в этих целях.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Правительство Молдовы не допустит вмешательства госслужащих в избирательную кампанию в преддверии выборов, намеченных в республике на 20 октября. Об этом заявил генсек кабинета министров Андрей Спыну на пресс-конференции в понедельник.

"Мы находимся в разгаре электоральной кампании. Задача всех и правительства, в частности, обеспечить, чтобы эти выборы были свободными и корректными. Это означает, что государственные учреждения ни в коем случае не будут влиять на электоральный процесс", - сказал он.

По его словам, правительство не потерпит участие госслужащих в электоральной кампании в рабочее время.

"Кабмин не допустит использование административных ресурсов в этой избирательной кампании. Любое нарушение подобных принципов будет расследовано и санкционировано согласно закону", - отметил Спыну.

Выборы в Молдове 20 октября: в ЦИК сделали заявление по поводу голосования>>>

Генсек правительства сообщил, что уже зарегистрировано несколько случаев нарушений.

"Одно из государственных агентств из Оргеевского района использовало базу контактов, чтобы дозваниваться до людей и призывать их голосовать за определенного кандидата. Кроме того, мы получили информацию о том, что "Почта Молдовы" распространяет вместе с газетами подписчиков и электоральные материалы", - отметил он.

Эти случаи, как заявил Спыну, расследуются, а решения по ним будут приняты в ближайшее время.

"Надеемся, они станут примером для всех в публичной системе, которые еще верят, что смогут обслуживать ту или иную партию", - пояснил генсек.

За ходом кампании пристально следят

Чиновник сообщил, что по решению молдавского премьера Майи Санду создана рабочая межведомственная группа для координации мониторинга центральной публичной администрации, ориентированной на обеспечение соответствующих условий для нормального проведения выборов 20 октября.

"Рабочая группа провела довольно много дискуссий с представителями Государственной налоговой службы, Агентства публичных закупок, Национальной кассы соцстрахования для оказания поддержки Центризбиркому для идентификации подозрительных пожертвований на протяжении кампании", - отметил Спыну.

Кроме того, как пояснил он, были направлены запросы в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, МВД, Таможенную службу, СИБ для проверки незаконных транзакций из-за рубежа в целях финансирования партий. МВД, Генинспекторат полиции, Государственная налоговая служба, министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, агентство Moldsilva, а также другие структуры должны обеспечить недопущение случаев подкупа избирателей.

Коалиция не распадется из-за местных выборов - мнение эксперта>>>

"Сегодня подписано указание. Просим полностью пресечь участие госслужащих в рабочее время в избирательной кампании. Запросили, чтобы все электоральные встречи проходили не в рабочее время, чтобы не затронуть работу ведомств. Участие в этих встречах должно быть полностью добровольным. Запрещено обязывать служащих, учащихся, пациентов и других лиц участвовать в них", - подчеркнул Спыну.

Что грозит служащим-нарушителям

Генсек правительства рассказал, что грозит тем служащим, которые в рабочее время будут участвовать в электоральной кампании.

"Мы будем действовать строго согласно закону. В случае, если будут нарушения, то им грозит, в том числе, отставка", - отметил он.

Госсекретарь МВД Януш Ерхан отметил, что на уровне Генерального инспектората полиции установлен механизм по обеспечению порядка и общественной безопасности в электоральный период и день выборов.

"Для МВД и его подразделений обеспечение корректных и транспорентных выборов – приоритет", - сказал Ерхан.

Выборы 20 октября

На 20 сентября в Молдове намечены всеобщие местные выборы. По их итогам должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Также 20 октября состоятся новые парламентские выборы в четырех одномандатных избирательных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

В 17-м округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

В 33-м округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел и объявивший о том, что баллотируется в примары Кишинева.

Дело "пахнет" миллионами - сколько потратят на местные выборы в Молдове>>>

Избранный по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

По 50-му округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK