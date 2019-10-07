Как наказать за сексуальные домогательства на работе — совет адвоката

Не только физические, но и словесные сексуальные домогательства на работе в Молдове преследуются по закону, и за легкий флирт вполне можно получить неиллюзорный срок.

КИШИНЕВ, 7 окт —Sputnik. То, что давно стало нормой во многих странах, становится обычным делом и в Молдове — обвинение в сексуальных домогательствах может быть предъявлено даже за поведение, которое для многих кажется невинным или привычным делом.

Домогательства, или как это называют в англоязычном мире, "harassment" — это не только непристойные прикосновения, пояснила в эфире радио Sputnik Moldova адвокат Мария Калкатинже.

В современном понимании как домогательство могут быть квалифицировано любое поведение, причиняющее неудобство или вред, которые нарушают неприкосновенность частной жизни работника. Это и прямые или косвенные оскорбления, угрозы, недоброжелательные замечания, скабрезные шутки, нежелательные звонки или сообщения, демонстрация непристойных или оскорбительных фотографий и видео, запугивание, распространение ложных дискредитирующих сведений, непристойные жесты, ненужные прикосновения.

"Когда начальник изолирует работника, мешает его нормальной работе, распространяет слухи о личной жизни человека, то он может быть привлечен к ответственности за нарушение. Сотрудник может обратиться с просьбой в правоохранительные органы и потребовать устранения дискримирующих факторов", — говорит адвокат.

Как уточнила Мария Калкатинже, согласно Уголовному кодексу РМ, домогательства работодателя, равно как и дискриминация по любому признаку — расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, инвалидности, политической принадлежности, которое приводит к созданию на рабочем месте пугающей, враждебной, унижающей или оскорбительной обстановки, наказывается штрафом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Calcatinge Maria

Штраф может составить от 3900 до 4500 леев, если речь идет о физическом лице. Если же домогательствами занимался человек, который пользовался служебным положением, то штраф может составить уже от 7500 до 12 тысяч леев, а виновнику могут запретить занимать определенную должность на срок от 3 месяцев до одного года.

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