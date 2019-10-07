Депутат: деньги от "налогов на пороки" надо направить на спорт и культуру

Парламент предложит для обсуждения поправки в законодательство, согласно которым некоторые из "налогов на вредные привычки", поступающих в бюджет, будут перенаправлены на финансирование спорта и культуры.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Соответствующий законопроект, находится в стадии разработки, эксперты при участии гражданского общества обсуждают концепцию поправок в законодательство, которые позволят целевым образом направить на финансирование культуры и спорта часть поступлений от налогов, которыми облагаются продукты, вредящие здоровью.

Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Адриан Лебединский.

"Речь идет о "налоге на пороки". Из всех налогов и акцизов, которые начисляются из бюджета, часть из них будет направлена ​​в фонд поддержки спорта и культуры", — сказал Лебединский.

Депутат также рассказал, что предстоит определить, каким должен быть процент, отчисляемый от "налогов на пороки" для перенаправления на финансирование спорта и культуры. Речь идет, в частности, о налогах на табак или азартные игры.

Обеспечить финансирование культуры и спорта могут помочь и уже существующие механизмы налогообложения, считает депутат.

"Спортивные федерации имеют статус общественных организаций и могут получать те 2% от подоходного налога, который могут целевым образом, добровольно перенаправить им физические лица. Конечно, федерации должны быть более активными, чтобы продвигать эту идею", - сказал Адриан Лебединский.

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