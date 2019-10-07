Прокуратура занялась делом учительницы столичного лицея, угрожавшей детям

Внимание прокуроров привлекла резонансная аудиозапись в социальных сетях, на которой учитель грубо оскорбляет первоклассников.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Прокуратура муниципия Кишинев начала расследование по факту жестокого обращения с детьми. Дело возбуждено после изучения опубликованной в социальных сетях аудиозаписи, на которой слышно, как преподавательница столичного лицея "Socrate" ("Сократ") грубо оскорбляет первоклассников.

Напомним, что один из родителей опубликовал в Facebook аудиозапись, на которой слышно, как учитель столичной средней школы "Сократ" грубо обзывает детей, угрожая им побоями.

Более того, учитель не разрешает детям выйти в туалет, отказывая им в унизительной форме. Одного из детей, судя по аудиозаписи, преподавательница довела до слез.

"Засуну тебя в шкаф" и "сейчас я тебя ударю головой об стол" — такого рода выражения постоянно звучат на записи из лицейского кабинета для первоклассников.

Родители одного из первоклассников после его рассказа о том, что происходит в школе, настроили автоматическую аудиозапись происходящего с помощью смарт-часов. Услышанное настолько шокировало родителей, что они разместили запись в Facebook.

По заявлению Генеральной прокуратуры, информация будет изучена прокуратурой Кишинева с целью выяснить, подтверждаются ли факты бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Уголовный кодекс предусматривает за подобные действия суровое наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до шести лет.

По сообщению руководства лицея, широко цитируемого СМИ, учительница, оказавшаяся в центре скандала, уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию.

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