Забастовка в Молдове: на работу не выйдут более сотни единиц транспорта

Это произойдет 9 октября: транспортники не согласны с позицией правительства по поводу пересмотра тарифа на пассажирские перевозки и требуют его повышения.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Свыше 250 единиц транспорта выйдут на центральную площадь молдавской столицы 9 октября. Транспортники приостановят работу, выразив таким образом несогласие с позицией правительства по поводу пересмотра тарифа на пассажирские перевозки, и в очередной раз потребуют его повышения. Председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса сообщил Sputnik, что на этот раз акция протеста будет отличаться от предыдущих - число автобусов, которые не выйдут в рейсы, достигнет 450.

"Протест будет проходит в двух формах. Так, свыше 250 единиц транспорта будет на площади, а еще более 200 транспортников останутся в районах и приостановят работу", - отметил собеседник.

По его словам, представители компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках, готовы протестовать столько, сколько потребуется, чтобы в конечном счете тариф все-таки повысили.

"Будем бороться пока не повысят тариф. Произойдет это после этого протеста или всеобщей забастовки. Думаю, мы будем услышаны", - отметил Алекса.

При этом он признал, что любое подорожание воспринимается в обществе негативно.

"Любые подорожания бьют по карману рядового гражданина. Но задача обеспечить население оптимальными доходами принадлежит правительству. Мы не можем предоставлять услуги дешевле, чем диктует рынок. Мы закупаем топливо по рыночным ценам. Когда горючее дорожает, никто не видит наше недовольство. Покупаем шины, новые транспортные средства и так далее. Сейчас мы выплачиваем маленькие зарплаты. Именно по этой причине мы остались без водителей. Если мы не повысим зарплаты, то не сможем продвигаться вперед", - заключил Алекса.

Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявил Алекса, не привело к положительным результатам.

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В министерстве экономики сообщили, что провели уже несколько встреч с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

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В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Также немаловажно соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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