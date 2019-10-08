Это сигнал тревоги: власти дали оценку скандалу в лицее Кишинева

Министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей считает, что работодатель не может допустить применения санкций, позволяющих остаться преподавателю в школе или вернуться в систему, так как есть риск, что подобные методы будут продолжаться.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей прокомментировала скандал в столичном лицее Socrate ("Сократ"). Речь идет об опубликованной в социальных сетях аудиозаписи, на которой слышно, как учительница этого образовательного учреждения грубо обращается и оскорбляет первоклассников.

По ее словам, поводом для увольнения сотрудника согласно Трудовому кодексу могут стать следующие основания: ст. 86 п.1

n) "применение (в том числе однократное) педагогическим работником к воспитанникам физического или психического насилия" и

m) "совершение работником, осуществляющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с занимаемой должностью".

"Таким образом, работодатель обязан применить указанные положения и не допустить "почетную отставку" или альтернативных санкций, которые приведут к сохранению специалиста в ведомстве или повторного трудоустройства в системе", - считает министр.

Как считает Николаеску-Онофрей, в противном случае "есть риск того, что такой педагог будет продолжать методы, вредные для развития и обучения ребенка".

Глава Минобразования считает, что произошедшее - это сигнал тревоги для менеджеров и педагогических сообществ.

"Неужели мы не знаем, что происходит на наших классах? Дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, учатся на примерах. Какой пример мы подаем им?", - задалась вопросом Николаеску-Онофрей.

Ранее кишиневская прокуратура объявила о начале расследования по факту жестокого обращения с детьми.

Напомним, что один из родителей опубликовал в Facebook аудиозапись, на которой слышно, как учитель лицея "Сократ" грубо обзывает детей, угрожая им побоями. Более того, преподаватель не разрешает детям выйти в туалет, отказывая им в унизительной форме. Одного из детей, судя по аудиозаписи, преподавательница довела до слез.

"Засуну тебя в шкаф" и "сейчас я тебя ударю головой об стол" — такого рода выражения постоянно звучат на записи из лицейского кабинета для первоклассников.

Родители одного из первоклассников после его рассказа о том, что происходит в школе, настроили автоматическую аудиозапись происходящего с помощью смарт-часов. Услышанное настолько шокировало родителей, что они разместили запись в Facebook.

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