В полиции предоставили информацию о пьяных водителях: данные шокируют - видео

Жертвами пьяных водителей с начала года стали несколько десятков человек: полиция предоставила пугающую статистику.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. За первые три квартала этого года в Молдове выявлено порядка четырех тысяч водителей, которые попались пьяными за рулем. Такие данные приводит Национальный инспекторат по патрулированию.

"За 9 месяцев этого года патрульные полицейские выявили 3751 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Безответственность, безразличие и игнорирование закона теми, кто ставит жизнь других граждан под угрозу, привели к гибели 30 человек, а 134 пострадавшим в 117 ДТП, совершенных пьяными водителями, были нанесены травмы и увечья, последствия которых скажутся на всей их дальнейшей жизни", - отметили в инспекторате.

Как сообщили в ведомстве, информационные кампании, спецоперации и санкции, применяемые полицией, игнорируются водителями, которые каждую секунду ставят под угрозу безопасность дорожного движения.

"Может, пришло время учиться на чужих ошибках; не наблюдать с безразличием, как пьяный сосед садиться за руль и уезжает; упрекнуть продавщицу в местном баре, которая наливает бокал за бокалом приехавшему на машине человеку; не садиться в авто родственников и друзей, если они планируют управлять автомобилем под воздействием алкоголя. Невинные люди погибают из-за чьей-то прихоти, и это недопустимо", - добавили в полиции.

Согласно местному законодательству, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом до 25 тысяч леев с лишением водительских прав на срок до трех лет или вовсе аннулированием удостоверения, напомнили в Генинспекторате полиции.

Череда крупных аварий в Молдове

За неделю в республике произошло сразу несколько крупных аварий, в большинстве из которых погибли люди.

В понедельник, 30 октября, Porsche врезался в троллейбус. На момент аварии женщина-водитель легкового автомобиля была в состоянии близком к алкогольной коме. Погиб пассажир Porsche, 20 человек получили ранения.

В пятницу серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло близ населенного пункта Фундул Галбеней Хынчештского района с участием маршрутки, следовавшей рейсом Кишинев-Басарабяска. После аварии в районную больницу Хынчешт с различными травмами доставили 21 человека, трое из которых - дети. Спустя несколько часов в медучреждении скончался четырехмесячный ребенок.

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Легковой автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали. За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. По предварительной информации, он был пьян.

Серьезное ДТП произошло в Кишиневе в субботу вечером - столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и микроавтобус Volkswagen T-4. В результате пострадали 12 человек, из которых семеро - дети. Известно, что в микроавтобусе находились участники шоу "Сила танца" - речь идет о детях из Приднестровья. По некоторым данным, водитель Volkswagen Sharan также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Власти республики обеспокоены

На череду страшных ДТП в Молдове отреагировал президент Игорь Додон. Глава республики заявил, что ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность.

Он отметил, что "либо действующие меры борьбы с нарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы, и в системе неизбежны отставки.

Вопрос о безопасности дорожного движения президент внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

За вождение в нетрезвом виде необходимо лишать водительских прав навсегда, считает глава молдавского Минздрава Алла Немеренко.

Она выразила беспокойство и негодование по поводу того, что все больше водителей садятся за руль в нетрезвом виде.

"За вождение автомобиля в нетрезвом виде должны отбирать права навсегда", - написала министр на своей страничке в соцсети Facebook.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK