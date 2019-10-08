Владимира Плахотнюка вызвали в Антикоррупционную прокуратуру Молдовы

В прокуратуре сообщили, что Плахотнюк находится в статусе подозреваемого в отмывании денег в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Экс-лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк вызван в Антикоррупционную прокуратуру Молдовы. Об этом в ведомстве сообщили утром во вторник.

"Антикоррупционная прокуратура, ссылаясь на положения ст. 236 п. 3 b) Уголовно-процессуального кодекса, вызывает гражданина Владимира Плахотнюка. Он находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 п. 3 b) Уголовного кодекса Республики Молдова – отмывание денег в особо крупных размерах", - отмечено на официальной странице структуры в Facebook.

В прокуратуре пояснили, что используют публичное уведомление, "так как сейчас нет другого способа сообщить гражданину Владимиру Плахотнюку о повестке" в прокуратуру.

"В тоже время Антикоррупционная прокуратура обращает внимание о соблюдении принципа презумпции невиновности в отношении гражданина Владимира Плахотнюка", - отметили в ведомстве.

В конце июня 2019-го все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемое им политформирование объявило о переходе в оппозицию. А 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата.

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