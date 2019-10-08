Вранча неспокойна: утром в Румынии произошло землетрясение

Сила подземных толчков составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Это четвертое землетрясение в сейсмозоне с начала октября.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В сейсмической зоне Вранча в Румынии утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает румынский Институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение произошло в 7.17 утра в сейсмической зоне Вранча. Эпицентр находился на глубине 130 километров.

Самое сильное землетрясение с начала месяца произошло в сейсмозоне Вранча днем 2 октября, когда магнитуда толчков составила 3,6 балла.

В сентябре в Румынии зарегистрировали 17 землетрясений. Самое сильное было 3 сентября – магнитуда составила 4,5. Еще два толчка были довольно мощными – 8 сентября магнитуда была 4,1, а 20 сентября магнитуда составила 4 балла.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи.

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Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

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