Топ-10 вещей, которые выводят из себя кишиневцев

Составлен рейтинг первоочередных проблем, на которых должен сконцентрироваться будущий примар молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Большинство жителей Кишинева недовольны состоянием дорог в молдавской столице. Именно на этой проблеме должен, по их мнению, сконцентрироваться будущий градоначальник. Об этом свидетельствуют данные опроса OMNIBUS, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS-AXA и сообществом WatchDog.

Так, 50% опрошенных заявили, что приоритетным направлением работы примара (мэра) Кишинева, которого изберут на предстоящих выборах, должно стать состояние дорог.

На втором месте расположилась борьба со взяточниками. За искоренение коррупции выступает порядка 27% респондентов.

Тройку первоочередных задач, которые в первую очередь должен решить будущий примар, замыкает чистота в городе.

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В пятерку приоритетных направлений входят создание рабочих мест, а также предоставление социальной помощи бедным.

Не должен градоначальник забывать и об уборке мусора, услугах общественного транспорта, размещении торговых точек, а также о повышении качества образования.

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А еще жители столицы обращают внимание на то, что будущему примару необходимо также следить за обеспечением горожан жильем, созданием мест отдыха и развлечений, организацией культурной жизни в городе, обеспечением питьевой водой, отопление и горячей водой и так далее.

Не смогли ответить на поставленный вопрос 1,8% респондентов.

Опрос проходил с 25 сентября по 4 октября, в нем приняли участие 5020 жителя молдавской столицы, погрешность составляет +/-4,4%.

Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 19 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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