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Люди в городе

Топ-10 вещей, которые выводят из себя кишиневцев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Составлен рейтинг первоочередных проблем, на которых должен сконцентрироваться будущий примар молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Большинство жителей Кишинева недовольны состоянием дорог в молдавской столице. Именно на этой проблеме должен, по их мнению, сконцентрироваться будущий градоначальник. Об этом свидетельствуют данные опроса OMNIBUS, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS-AXA и сообществом WatchDog.

Так, 50% опрошенных заявили, что приоритетным направлением работы примара (мэра) Кишинева, которого изберут на предстоящих выборах, должно стать состояние дорог.

Круговое движение
© Sputnik / Евгений Биятов
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На втором месте расположилась борьба со взяточниками. За искоренение коррупции выступает порядка 27% респондентов.

Тройку первоочередных задач, которые в первую очередь должен решить будущий примар, замыкает чистота в городе.

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В пятерку приоритетных направлений входят создание рабочих мест, а также предоставление социальной помощи бедным.

Не должен градоначальник забывать и об уборке мусора, услугах общественного транспорта, размещении торговых точек, а также о повышении качества образования.

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А еще жители столицы обращают внимание на то, что будущему примару необходимо также следить за обеспечением горожан жильем, созданием мест отдыха и развлечений, организацией культурной жизни в городе, обеспечением питьевой водой, отопление и горячей водой и так далее.

Мост на улице Михая Витязула.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Не смогли ответить на поставленный вопрос 1,8% респондентов.

Опрос проходил с 25 сентября по 4 октября, в нем приняли участие 5020 жителя молдавской столицы, погрешность составляет +/-4,4%.

Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 19 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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