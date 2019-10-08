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ДТП с Porsche

Женщина-водитель Porsche, врезавшегося в троллейбус, скончалась в больнице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Сообщается, что виновница аварии, произошедшей 30 сентября в столичном секторе Буюканы, скончалась в больнице в 10 утра.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Женщина-водитель легкового автомобиля Porsche, который врезался в троллейбус, скончалась в больнице во вторник утром. Информацию Sputnik подтвердили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 

ДТП, которое взбудоражило все страну, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу 30 сентября около двух часов дня. По данным полиции, Porsche передвигался со скоростью 130 километров в час. 

Авария на Буюканах
© Sputnik / Miroslav Rotari
В сети появилось видео, как Porsche влетел в троллейбус в Кишиневе
Кроме того, дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла. Погиб пассажир Porsche и несколько десятков человек пострадали.

Результаты экспертизы показали, что женщина-водитель Porsche, который врезался в троллейбус, на момент свершения аварии была пьяна. Итоговый результат теста на наличие спиртного в крови водителя Porsche составляет 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

Все это время водитель Porsche находилась в отделении интенсивной терапии.

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Теги:
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