Женщина-водитель Porsche, врезавшегося в троллейбус, скончалась в больнице

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Женщина-водитель легкового автомобиля Porsche, который врезался в троллейбус, скончалась в больнице во вторник утром. Информацию Sputnik подтвердили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.
ДТП, которое взбудоражило все страну, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу 30 сентября около двух часов дня. По данным полиции, Porsche передвигался со скоростью 130 километров в час.
Результаты экспертизы показали, что женщина-водитель Porsche, который врезался в троллейбус, на момент свершения аварии была пьяна. Итоговый результат теста на наличие спиртного в крови водителя Porsche составляет 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.
Все это время водитель Porsche находилась в отделении интенсивной терапии.
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