Где в Молдове будет самый длинный бюллетень на выборах 20 октября

В Центризбиркоме рассказали, каким будет самый короткий и самый длинный бюллетень, предназначенный для голосования на всеобщих местных выборах.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Во вторник началась печать бюллетеней для голосования на всеобщих местных выборах, которые состоятся в Молдове 20 октября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

"Всего будет отпечатано 7,8 миллиона избирательных бюллетеней, из которых 6,104 миллиона на румынском языке, а 1,688 миллиона на русском", - отметили в ЦИК.

Для бюллетеней на выборах примара села (коммуны), города (муниципалитета) выбрали розовый цвет, примаров Бельц и Кишинева - фиолетовый, советников сельских, городских советов - дымчато-серый, советников районных / муниципальных советов - бежевый.

По решению ЦИК, каждый избирательный бюллетень будет разделен на прямоугольники 110 на 20 миллиметров, количество которых будет соответствовать числу конкурентов на выборах. Ширина бюллетеня составит 140 миллиметров, а длина - в зависимости от числа кандидатов. Самые короткие бюллетени будут для населенных пунктов, где для участия в выборах зарегистрировался всего один кандидат в примары или местный совет.

"Самый длинный бюллетень для голосования будет на выборах в муниципальный совет Комрата - 61 электоральный конкурент. Он будет отпечатан в виде брошюры", - отметили в Центризбиркоме.

Цена за один бюллетень варьируется от 0,39 до 0,69 лея, а "буклет" для голосования на выборах в муниципальный совет Комрата - примерно в три лея.

Всего тираж обойдется в 3,6 миллиона леев. Печать производится на трех государственных типографиях.

Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 19 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Такого еще не было: как будут голосовать некоторые жители Молдовы 20 октября>>>

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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