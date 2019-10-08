В каком состоянии находятся пассажиры, пострадавшие в ДТП с Porsche

На данный момент выписаны пятеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Буюканах, остальные пока продолжают лечение.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Трое человек продолжают оставаться в Институте скорой помощи после того, как Porsche врезался в троллейбус. Их жизни ничего не угрожает. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра скорой помощи Игорь Куров.

"Из девятерых пациентов, госпитализированных в больницу скорой помощи, выписаны пятеро. Трое продолжают лечение", отметил он.

По его словам, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Их жизни ничего угрожает. В скором времени они тоже будут выписаны", - отметил он.

Он отметил, что пострадавшую пассажирку троллейбуса с травмой бедренной кости, выписали во вторник, 8 октября.

ДТП, которое взбудоражило все страну, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу 30 сентября около двух часов дня. По данным полиции, Porsche передвигался со скоростью 130 километров в час. Кроме того, дама за рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла. Погиб пассажир Porsche и несколько десятков человек пострадали. Во вторник в больнице скончалась и 33-летняя женщина-водитель Porsche.

Результаты экспертизы показали, что женщина-водитель Porsche на момент свершения аварии была пьяна. Наличие спиртного в крови водителя Porsche составило 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

Все это время водитель Porsche находилась в отделении интенсивной терапии.

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