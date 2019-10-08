Смертельное ДТП с Porsche: как предотвратить следующую трагедию

Владелица кроссовера, которая села пьяной за руль и на бешеной скорости врезалась в троллейбус в Кишиневе, скончалась в больнице.

Врачи до последнего пытались спасти виновницу ДТП, которую в последние дни, проклинал, кажется, весь Кишинев. Впрочем, достаточно было взглянуть на искореженный руль, — женщина буквально проломила его грудью, — чтобы предположить: шансов нет.

Между тем, на скамейках у подъездов и в курилках многие делились надеждами, что виновница аварии выживет, — чтобы можно было её наказать. Странное, парадоксальное, на самом деле желание. Какое наказание может быть страшнее смерти, "высшей меры"?

"Пешеход всегда прав, но не всегда жив"

О трагедии судачили везде — от парламентских кабинетов до ларьков "Fructe-Legume" в глубинах городских кварталов. До всех как-то сразу дошла суть мрачной поговорки: "Пешеход всегда прав, но к сожалению, не всегда жив".

Вы можете быть сто раз правы, но правотой вы не остановите две с половиной тонны летящего на вас металла на колесах, с невменяемым водителем за рулем.

Город охватил страх. Мамочки с колясками, что гордо шествовали по "зебре", не глядя по сторонам, вдруг начали нерешительно озираться, прежде чем шагнуть на проезжую часть — даже на пустой улице, даже на зеленый свет, инстинктивно заслоняя собой младенцев.

Похожий, почти первобытный ужас человек испытывает перед стихийным бедствием. Землетрясение, цунами, извержение вулкана — их невозможно предвидеть, от них нет защиты, и всё что остается — это встать в проеме дверей и молиться, чтобы пронесло.

Может быть, именно этот ужас поднял до предела градус ярости и гнева в соцсетях. В сотнях комментариев люди требовали отдать "мажорку" под суд, принять меры, ужесточить законы.

Но теперь под суд отдавать некого. И что дальше?

Спустя год о страхе перед газовыми баллонами забыли

Ровно год назад скончалась, тоже в больнице, виновница другой трагедии, — взрыва нелегального баллона с газом в жилой высотке на Рышкановке. Вместе с собой женщина унесла в могилу четверых человек.

И точно так же в те дни по дворам и кухням расползался страх. Кто мог поручиться, что за стеной у соседа не шипит прохудившийся шланг, подключенный кустарём к газовой плите?

Жители пострадавшего дома, без малого, были готовы сбиться в народные дружины и пойти по этажам — выискивать нелегальные баллоны. Однако не пошли.

Под суд отдать тоже оказалось некого — виновница не выжила. С другой стороны, правительство и примэрия Кишинева обещали разобраться, ужесточить, расширить и углубить, и вообще, принять меры.

А потом прошло время, и всё позабылось. Жить снова стало не страшно. До тех пор, пока в тихий осенний день Porsche Cayenne не протаранил со всей дури борт троллейбуса.

Из трагедий не делают никаких выводов

Мы с вами, уважаемые граждане, живем в зоне сплошного, непрерывного стихийного бедствия. Не можем предотвратить угрозу, и нет у нас защиты. Ужас и гибель грозят нам со всех сторон, а мы даже не знаем, где и как именно "рванёт" в следующий раз.

Все что мы можем — молиться. Помните, девятиэтажный дом рухнул в Атаках? Слава Богу, пронесло, без жертв. А помните, массовое отравление в лицее Orizont в Кишиневе? Слава Богу, все выжили, аллилуйя. А вот ещё, помните...

Не хватит ли напрягать Боженьку этими молитвами? Может быть, есть какой-то способ наши земные власти поднапрячь. Пусть они бросят свою "реформу юстиции", в которую с таким увлечением окунулись. Мы тут в прямом смысле погибаем, вообще-то, - массово.

Год назад взорвался баллон на Рышкановке — и что было сделано, кроме "информирования общественности"? Где жестокие наказания и запреты, профилактика, рейды? Где законодательная и административная база, позволяющая вторгаться в частную жизнь тех, кто на чужие жизни плевал с высокой колокольни?

Дом в Атаках рухнул — где тотальные, бескомпромиссные проверки всего многоэтажного жилого фонда в районах? Что-то не видно команд архитекторов и инженеров, повально обследующих высотки в городах Молдовы. Да и остались ли у нас в стране инженеры, тоже неясно.

Дети отравились, всем лицеем — где карательные роты инспекторов с пробирками наперевес? А вот старые шахты, в которые того и гляди, пол-Кишинева провалится — почему техника там еще не работает, где решение, чего ждём, — пока на месте Рышкановки кратер образуется?

Где вот это всё, и что же за дела, "более интересные", чем жизнь собственных граждан, все время отыскиваются у правительства Молдовы?

Кризисные ситуации требуют жестких решений

За первые девять месяцев 2019 года патрульные полицейские выявили и оштрафовали 3751 водителя в состоянии опьянения за рулем.

Из-за пьяных шоферов произошло 117 автокатастроф, 30 человек погибли и 134 получили ранения, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию. По любым меркам, это слишком много.

Люди в соцсетях предлагают ввести драконовские меры против пьяных за рулем. Карать жестко — в первый же раз, когда поймают "с запашком", вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации машины. Будь так, и возможно, не снёс бы пьяный водитель пятерых детей, игравших у дороги в гагаузском селе Дезгинжа.

Но, чем больше времени проходит после трагедии на Буюканах, тем слышнее рассудительные чиновные голоса, которые урезонивают — дескать, зачем же так радикально. Комплексно надо подойти к вопросу, и нельзя так, сплеча и эмоционально. Как это — права навсегда отбирать? Так дороги Молдовы опустеют...

Да пусть они опустеют, эти дороги. Не на курорте живем, не в Сочи, не на Гавайях — в зоне непрерывного стихийного бедствия.

Пусть власть бросает всё и начинает спасательные операции. А то население в Молдове закончится раньше, чем правительство разберется со своей реформой юстиции.

Нас и так мало осталось.

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