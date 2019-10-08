Приднестровье: владельцев сайтов обяжут тут же удалять запрещенную информацию

Такое изменение местные народные избранники планируют внести в ближайшее время в законодательство региона.

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье владельцев сайтов намерены обязать незамедлительно удалить информацию, которая запрещена к распространению на территории региона. Такую законодательную инициативу приднестровские депутаты готовят ко второму окончательному чтению.

"Изменения направлены на повышение уровня защиты детей от противоправной информации, распространяемой посредством глобальной сети Интернет. Авторы считают, что реакция властей на действия деструктивного характера должна быть незамедлительной", - отметили в парламентской пресс-службе.

Речь идет об информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц.

При получении от провайдера хостинга уведомления о необходимости удаления раздела сайта и (или) интернет-страницы, содержащих информацию, распространение которой в регионе запрещено, владелец сайта обязан их удалить незамедлительно.

Сейчас действует норма, в соответствии с которой на это отводятся сутки.

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