Россотрудничеству в Молдове 10 лет: какие еще новые проекты готовит РЦНК

К юбилею открытия в Молдове РЦНК подвели итоги сделанного, а также объявили о планах на ближайшую перспективу.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Республике Молдова (Российский центр науки и культуры - РЦНК) отмечает свой 10-летний юбилей. За эти годы сделано было немало. Особое место в деятельности организации занимает развитие русского языка и исторической памяти.

"Мы считаем своим долгом поддерживать русский язык, и хотим, чтобы как можно больше граждан Молдовы разных возрастов владели русским языком, читали великих классиков и общались на нем", - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на праздновании юбилея.

Работа с молодежью

Шевцов напомнил о том, что за время существования Россотрудничества в Молдове подготовку в российских университетах прошли многие молодые специалисты из Молдовы. Кроме того, немало юношей и девушек побывали с ознакомительными поездками в России, участвуя в крупных международных мероприятия, в том числе с присутствием первых лиц государства.

"Мы горды деятельностью нашего центра в Молдове. За эти годы проделана очень большая работа, и она показывает, что отношения между нашими народами были всегда в приоритете для нас, Российской Федерации, и также в приоритете остаются", - заключил Шевцов.

Перезагрузка отношений

Особую роль Россотрудничества в Молдове отметил посол РФ в РМ Олег Васнецов.

Логотип Россотрудничества © Sputnik / Miroslav Rotari

Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове © Sputnik / Miroslav Rotari

Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове © Sputnik / Miroslav Rotari

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов © Sputnik / Miroslav Rotari

Корнелиу Попович © Sputnik / Miroslav Rotari

Павел Шевцов © Sputnik / Miroslav Rotari

Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове © Sputnik / Miroslav Rotari

Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове © Sputnik / Miroslav Rotari

Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 9 © Sputnik / Miroslav Rotari Логотип Россотрудничества

"В стенах центра каждый год проходят совершенно разные тематические мероприятия, которые собирают широкую аудиторию, интересующуюся историей, наследием народов России и безграничным научным, культурным, образовательным потенциалом нашей страны", - отметил посол.

По его словам, на протяжении этого периода совместно с посольством России соотечественникам оказывается поддержка и всеобъемлющая помощь.

"Направлений деятельности очень много. Основные из них свойственны Россотрудничеству в целом в мире, а в Молдове особенно - опираясь на общую историю, общую победу в Великой Отечественной войне, а также исходя из духовно-нравственного пространства и истинной близости наших культур", - подчеркнул Васнецов.

Посол выразил надежду на то, что "новый исторический этап в развитии Молдовы ознаменуется и перезагрузкой российско-молдавских отношений по всем направлениям, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества".

Новая связь Академий наук РФ и РМ

Накануне торжественного празднования юбилейной даты руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова встретилась с президентом Молдовы Игорем Додоном, с которым обсудила проекты будущего взаимодействия между РФ и РМ в гуманитарной сфере. Как рассказал советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, ожидается многоплановое сотрудничество в области науки, подготовки кадров, в том числе педагогических.

"Центр оказывает огромное влияние на установление и укрепление, культурных, научных, отношений между нашими странами. В скором будущем благодаря Россотрудничеству восстановим и подпишем новый договор между Академиями науки Молдовы и России ", - отметил он.

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