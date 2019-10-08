Россотрудничеству в Молдове 10 лет: какие еще новые проекты готовит РЦНК

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Республике Молдова (Российский центр науки и культуры - РЦНК) отмечает свой 10-летний юбилей. За эти годы сделано было немало. Особое место в деятельности организации занимает развитие русского языка и исторической памяти.
"Мы считаем своим долгом поддерживать русский язык, и хотим, чтобы как можно больше граждан Молдовы разных возрастов владели русским языком, читали великих классиков и общались на нем", - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на праздновании юбилея.
Работа с молодежью
"Мы горды деятельностью нашего центра в Молдове. За эти годы проделана очень большая работа, и она показывает, что отношения между нашими народами были всегда в приоритете для нас, Российской Федерации, и также в приоритете остаются", - заключил Шевцов.
Перезагрузка отношений
Особую роль Россотрудничества в Молдове отметил посол РФ в РМ Олег Васнецов.
- Логотип Россотрудничества© Sputnik / Miroslav Rotari
- Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове© Sputnik / Miroslav Rotari
- Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове© Sputnik / Miroslav Rotari
- Посол РФ в Молдове Олег Васнецов© Sputnik / Miroslav Rotari
- Корнелиу Попович© Sputnik / Miroslav Rotari
- Павел Шевцов© Sputnik / Miroslav Rotari
- Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове© Sputnik / Miroslav Rotari
- Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове© Sputnik / Miroslav Rotari
- Десятилетие Представительства Россотрудничества в Молдове© Sputnik / Miroslav Rotari
"В стенах центра каждый год проходят совершенно разные тематические мероприятия, которые собирают широкую аудиторию, интересующуюся историей, наследием народов России и безграничным научным, культурным, образовательным потенциалом нашей страны", - отметил посол.
По его словам, на протяжении этого периода совместно с посольством России соотечественникам оказывается поддержка и всеобъемлющая помощь.
"Направлений деятельности очень много. Основные из них свойственны Россотрудничеству в целом в мире, а в Молдове особенно - опираясь на общую историю, общую победу в Великой Отечественной войне, а также исходя из духовно-нравственного пространства и истинной близости наших культур", - подчеркнул Васнецов.
Посол выразил надежду на то, что "новый исторический этап в развитии Молдовы ознаменуется и перезагрузкой российско-молдавских отношений по всем направлениям, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества".
Новая связь Академий наук РФ и РМ
"Центр оказывает огромное влияние на установление и укрепление, культурных, научных, отношений между нашими странами. В скором будущем благодаря Россотрудничеству восстановим и подпишем новый договор между Академиями науки Молдовы и России ", - отметил он.
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