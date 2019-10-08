Так решил суд: Нэстасе обрел мандат мэра на 11 дней, Кодряну вернулся в гонку

Вердикты Апелляционной палаты внесли новые элементы в предвыборную борьбу за кресло кишиневского градоначальника.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Мандат Андрея Нэстасе, выигранный на выборах прошлым летом и аннулированный судом первой инстанции, сегодня был подтвержден судьями Апелляционной палаты.

Вердикт произнесен в результате рассмотрения протеста, внесенного Нэстасе, партией "Платформа DA" , партией социалистов и Кишиневским электоральным бюро № 1, в связи с решением Суда города Кишинев от 19 июня 2018 года.

Сегодня же Апелляционная палата решила, что суд первой инстанции необоснованно отказал Руслану Кодряну в регистрации в качестве кандидата на должность столичного примара.

Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года.