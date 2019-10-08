Забастовка автоперевозчиков: полный список рейсов, которые отменят в среду

Транспортники переходят к крайним мерам: в среду состоится забастовка в связи с непризнанием правительством необходимости пересмотра тарифа на пассажирские перевозки.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородним маршрутам будут аннулированы в среду, 9 октября. Об этом предупредили в совете Ассоциации патронатов автоперевозчиков.

Транспортники приостановят работу, выразив таким образом несогласие с позицией правительства по поводу пересмотра тарифа на пассажирские автоперевозки, и в очередной раз потребуют его повышения. Так, свыше 250 единиц транспорта выйдут на центральную площадь молдавской столицы. Еще 250 водителей в других городах и районных центрах на несколько часов прекратят работу.

"В общей сложности планируется приостановить 586 рейсов по 124 регулярным маршрутам",- отмечено в сообщении совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков.

Полный список рейсов, которые не выйдут в среду на работу:

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Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, не привело к положительным результатам.

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В министерстве экономики сообщили, что провели уже несколько встреч с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

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В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Немаловажно и соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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