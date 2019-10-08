К юбилею: в чем особенность работы Россотрудничества в Молдове

О том, какой эффект дает работа Российского центра науки и культуры в Молдове, рассуждали эксперты из России.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. На встрече, посвященной 10-летию со дня открытия представительства Россотрудничества в Молдове (Российского центра науки и культуры в Молдове – РЦНК), российские эксперты рассказали, в чем особенность этой организаторы и в чем она может дать пример для удачного налаживания связей между странами – Молдовой и Россией.

РЦНК – пример восстановления отношений

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин считает, что деятельность РЦНК может стать достойным примером для подражания.

"С точки зрения палитры действия – это может быть примером того, как необходимо выстраивать работу, которая очень сложная и требует кропотливого усердия, знания реалий страны", - отметил эксперт.

По его словам, у российского центра широкая палитра деятельности, начиная от образовательных, языковых, просветительских программ и заканчивая участием представителей академического сообщества из России.

Как рассказал эксперт, изучение постсоветского пространства все больше вызывает интерес, в том числе и у молодого поколения.

"У России в отношении соседей играет роль "мягкая сила", которая просто нужна ей как крупному государству, транслирующему свои ценности для того, чтобы переходить к конкретным действиям. И это долгосрочный процесс. То, что он сегодня так активно обсуждается, говорит о том, что мы вышли на более высокий уровень стратегичности нашей линии", - уверен Гущин.

Связи нерушимы

О многовековых связях Молдовы и России говорила заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по учебной работе, доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья Наталья Харитонова. Она много лет читает в этом учебном заведении курс истории Молдовы, на который всегда набирается группа, пусть и небольшая.

"Студентам рассказываю и показываю с разных сторон и точек зрения, опираясь на современную историографию, что действительно связи между Российской Федерацией и современной Молдовой имеют очень давние основы. Они гармоничны", - рассказала она.

По ее мнению, несмотря на негативные усилия по отношению к нашим двум государствам, связи сохраняются, причем как семейные, культурные, так и экономические. А раскол в отношениях между двумя странами искусственен. И он не удался в том числе благодаря усилиям таких институтов, как Россотрудничество.

"Мы все это постепенно преодолеваем. Это была болезнь роста. Мы не первые и не последние, кто это переживает. Поэтому это благополучно должно пройти. Именно благодаря усилиям таких структур, как Россотрудничество", - считает Харитонова.

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