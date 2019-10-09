Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 9 октября для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- пр. Дачия 49/2 - в период с 10:30 - 11:40.

- пр. Траян 3, 3/1 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Куза Водэ 31, 33 - в период с 13:00 - 17:00.

- пр. Дачия 49, 49/3 - в период с 09:00 - 13:10.

- пр. Дачия 51/1, 53/2 - в период с 13:15 - 14:15.

- пр. Дачия 53/3 - в период с 14:50 - 16:00.

- пр. Дачия 53 - в период с 16:05 - 17:20.

Центр:

ул. А. Щусева 68, 70 - в период с 09:30 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Алба Юлия 200, 202/4, 202/5, Балканское шоссе 4/4, 6/1, 6/2, 6, 8, 8/1, 8/2, 9001, Л. Деляну 1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11A, 13, 13/1, 16, 34 - в период с 09:10 - 18:00.

- Балканское шоссе 12 - в период с 09:10 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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