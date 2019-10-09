В Комрате ночью украли 13 деревьев, высаженных в городском парке

Деревца туи нескольких разновидностей привезли в столицу Гагаузии специально ко Дню города из Ботанического сада в Кишиневе. Работники зеленого хозяйства огорчены и расстроены.

КИШИНЕВ 9 окт — Sputnik. Ночью неизвестные злоумышленники выкопали и похитили 13 только что высаженных хвойных деревьев в центральном парке Комрата, сообщает телевидение Гагаузии.

Деревца туи нескольких разновидностей привезли в столицу Гагаузии специально ко Дню города из Ботанического сада в Кишиневе, рассказала руководитель городской службы озеленения ЖКХ Анна Митул.

"Всего было закуплено деревьев на сумму 10 тысяч леев. Ночью украли половину из того, что было высажено", — передает ее слова региональный телеканал.

Это не первый случай, ранее были похищены еще шаровидные туи.

Вот так выглядит шаровидная туя на снимке в сообществе ландшафтного дизайна в Facebook.

Полиция Гагаузии занялась розыском похитителей.

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