13:22 09 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.67
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Ботанический сад, символическое изображение

В Комрате ночью украли 13 деревьев, высаженных в городском парке

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
74 0 0

Деревца туи нескольких разновидностей привезли в столицу Гагаузии специально ко Дню города из Ботанического сада в Кишиневе. Работники зеленого хозяйства огорчены и расстроены.

КИШИНЕВ 9 окт — Sputnik. Ночью неизвестные злоумышленники выкопали и похитили 13 только что высаженных хвойных деревьев в центральном парке Комрата, сообщает телевидение Гагаузии.

Деревца туи нескольких разновидностей привезли в столицу Гагаузии специально ко Дню города из Ботанического сада в Кишиневе, рассказала руководитель городской службы озеленения ЖКХ Анна Митул.

"Всего было закуплено деревьев на сумму 10 тысяч леев. Ночью украли половину из того, что было высажено", — передает ее слова региональный телеканал.

Это не первый случай, ранее были похищены еще шаровидные туи.

Вот так выглядит шаровидная туя на снимке в сообществе ландшафтного дизайна в Facebook.

Полиция Гагаузии занялась розыском похитителей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Орел украл камеру у путешественника и снял свой полет на видео
Украл, выпил - в тюрьму: в Кишиневе кошельки воруют прямо на улицах
Задержана домработница — украла у хозяев драгоценности на 360 000 леев
Теги:
кража


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молдавские плацинды
Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото
Хитрый торговец из Казахстана продает овощи с помощью строительного крана
Хитрый парень из Казахстана торгует с помощью строительного крана - видео
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться