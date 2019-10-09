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Автобус

Кабмин осудил забастовку перевозчиков — они вышли на площадь: видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Правительство считает, что вступать в дискуссии о повышении тарифов можно только после того, как операторы рынка обеспечат "цивилизованные условия" перевозки пассажиров.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Правительство осуждает решение автоперевозчиков приостановить более 600 междугородних маршрутов. От имени кабинета министров об этом заявило министерство экономики и инфраструктуры. 

Перевозчики блокируют передвижение граждан, ссылаясь на отказ минэкономики повысить тарифы на пассажирские перевозки, говорится сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook.

"Однако пассажирам должны быть обеспечены цивилизованные условия для путешествия, на микроавтобусах и автобусах, предназначенные исключительно для пассажирских перевозок, — отмечает минэкономики.

В министерстве подчеркивают, что только после выполнения этих условий возможно приступить к обсуждению вопроса о корректировке цен.

Перевозчики требуют повысить тарифы на перевозку пассажиров практически в два раза, с 48 до 92 банов за километр. Добиваясь выполнения своих требований, они объявили забастовку, а в среду, 9 октября, проведут акцию протеста на площади Великого Национального собрания.

Министерство также пригласило автоперевозчиков подключиться к работе над законопроектом о поправках, которые планируется внести в Кодекс автомобильного транспорта.

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Теги:
перевозчики


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