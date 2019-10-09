Башкан Гагаузии награждена почетным знаком Россотрудничества

Таким образом был отмечен вклад Ирины Влах в укрепление связей между Гагаузией и регионами Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Федеральное агентство Россотрудничество наградило башкана Гагаузии Ирину Влах почетным знаком "За дружбу и сотрудничество". Награда была вручена заместителем руководителя агентства Павлом Шевцовым, сообщает Исполнительный комитет автономии.

Церемония вручения знака состоялась в рамках конференции "10 лет на пути укрепления молдо-российской дружбы и сотрудничества". Таким образом организаторы отметили вклад Ирины Влах в укрепление связей между Гагаузией и регионами Российской Федерации.

Также в рамках мероприятия Россотрудничество и научно-исследовательский центр имени Марии Маруневич подписали Меморандум о сотрудничестве.

Накануне торжественного празднования юбилейной даты руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова встретилась с президентом Молдовы Игорем Додоном, с которым обсудила проекты будущего взаимодействия между РФ и РМ в гуманитарной сфере.

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Как рассказал советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, ожидается многоплановое сотрудничество в области науки, подготовки кадров, в том числе педагогических.

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