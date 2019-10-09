Замглавы Россотрудничества: увеличат ли квоту в вузах РФ для граждан Молдовы

Каждый год в России рассматривается вероятность увеличения квоты для молдавских студентов в российских вузах.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в комментарии Sputnik заявил, что надеется на увеличение в этом году квоты на обучение в российских вузах для молодых людей из Молдовы.

"Каждый год рассматриваем вероятность увеличения квоты для молдавских студентов в российских вузах. Стараемся делать все, чтобы квота с каждым годом увеличивалась", - сказал Шевцов.

По его словам, в этому году данный вопрос будет еще обсуждаться с министерством иностранных дел и министерством науки и образования Российской Федерации.

"Потому что мы - три ведомства, которые этот вопрос рассматривают. Надеюсь, что нам удастся в этом году для молодых людей из Молдовы добавить квоту", - добавил замглавы Россотрудничества.

Почему Россия выделяет меньше квот, чем Румыния

Россия выделяет молдавским абитуриентам в несколько раз меньше квот, чем Румыния. Председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев ранее в комментарии Sputnik прокомментировал эту проблему.

Общее количество бюджетных мест в 2019 году в российских вузах составило порядка 400 тысяч, из которых 15 тысяч были рассчитаны на иностранных студентов, а остальные – для российских граждан.

"Я последовательно добивался того, чтобы эта квота (со стороны России – ред.) становилась больше. Сейчас эта работа начинает выходить на совершенно практические рельсы. У нас среди прочих национальных проектов есть нацпроект "Образование". Одна из его целей, а эта задача поставлена президентом, к 2024 году удвоить число иностранных студентов, которые учатся на территории Российской Федерации", - отметил Косачев.

Как пояснил собеседник, конечно, это будет касаться и тех мест, которые отводятся тем, кто приезжает на бюджетные места.

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"Но это все равно капля в море. Потому что, скажем, по Молдове мы сейчас даем в год 600 бюджетных мест, из которых 200 приходится на Приднестровье", - сказал сенатор, отметив, что понимает, что этого недостаточно.

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