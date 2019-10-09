Реакция Андрея Нэстасе после утверждения мандата примара Кишинева

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе на пресс-конференции в среду заявил, что является не только избранным примаром (мэром) Кишинева, но и законным и официальным градоначальником.
Так он отреагировал на решение Апелляционной палаты, которая аннулировала решение кишиневского суда об отмене досрочных выборов в столице в 2018 году и утвердила мандат Нэстасе на посту примара Кишинева.
По мнению лидера DA, решение Апелляционной палаты связано с тем, что дело дошло до Европейского суда по правам человека, который попросил у молдавских властей объяснений по этому случаю.
Как отметил Нэстасе, аннулирование выборов прошлого года обошлось местному бюджету примерно в 22 миллиона леев.
"Те, кто способствовал отмене выборов, должны оплатить все эти материальные расходы. Деньги должны быть возвращены в местный бюджет, это деньги для людей", - сказал он.
Ранее кишиневский суд признал недействительными местные выборы, которые прошли в Кишиневе 3 июня. Нэстасе, который одержал победу на них, опротестовал это решение в Апелляционной палате.
К слову, Нэстасе участвует в электоральной гонке на всеобщих местных выборах за пост примара молдавской столицы.
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