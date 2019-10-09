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Празднование Дня независимости в Молдове

Реакция Андрея Нэстасе после утверждения мандата примара Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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По мнению Нэстасе, решение Апелляционной палаты о подтверждении его мандата на посту примара Кишинева, связано с тем, что дело дошло до ЕСПЧ.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе на пресс-конференции в среду заявил, что является не только избранным примаром (мэром) Кишинева, но и законным и официальным градоначальником.

Молоток в зале судебных заседаний
© Sputnik / Андрей Старостин
Так решил суд: Нэстасе обрел мандат мэра на 11 дней, Кодряну вернулся в гонку

Так он отреагировал на решение Апелляционной палаты, которая аннулировала решение кишиневского суда об отмене досрочных выборов в столице в 2018 году и утвердила мандат Нэстасе на посту примара Кишинева.

По мнению лидера DA, решение Апелляционной палаты связано с тем, что дело дошло до Европейского суда по правам человека, который попросил у молдавских властей объяснений по этому случаю.

Как отметил Нэстасе, аннулирование выборов прошлого года обошлось местному бюджету примерно в 22 миллиона леев.

"Те, кто способствовал отмене выборов, должны оплатить все эти материальные расходы. Деньги должны быть возвращены в местный бюджет, это деньги для людей", - сказал он.

Ранее кишиневский суд признал недействительными местные выборы, которые прошли в Кишиневе 3 июня. Нэстасе, который одержал победу на них, опротестовал это решение в Апелляционной палате.

К слову, Нэстасе участвует в электоральной гонке на всеобщих местных выборах за пост примара молдавской столицы.

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Теги:
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