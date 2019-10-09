Автоперевозчики бастуют в центре Кишинева - город встал: видео

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Свыше 250 микроавтобусов заполнили центральную площадь молдавской столицы.

Еще 250 водителей в других городах и районных центрах на несколько часов прекратили работу.

"С 26 сентября нет никакой реакции. Ни от премьера, ни от министра экономики нет ответа. Они знали, что после 1 октября будет забастовка, но согласились, пускай транспортники проводят ее", - заявил журналистам председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По его словам, транспортники заранее оповестили о забастовке, о том, что будут приостановлены регулярные рейсы, что от этого пострадают люди.

"Дали им (властям – ред.) время до прошлой пятницы на до сегодняшнего дня у них есть шанс созвать заседание и обсудить с нами, что делать с тарифом, чтобы избежать этой забастовки", - сказал Алекса.

По его словам, свыше 400 человек покинули отрасль с 8 июня 2019 год, а за несколько лет число сотрудников сократилось на три тысячи. Люди покидают отрасль их-за низких доходов - средняя зарплата водителя составляет 2600 леев (порядка 150 долларов по текущему курсу Нацбанка).

К настоящему моменту междугородными пассажирскими перевозками занимается 6200 автобусов и микроавтобусов.

"Средний возраст транспортных единиц составляет 23 года, для микроавтобусов – 18 лет, а для автобусов, рассчитанных на 24-40 мест, – 25 лет", - добавил он.

Тариф на пассажирские перевозки последний раз пересматривался в 2013 году. Транспортники подчеркивают, что все эти годы никто не учитывал повышение цен на топливо и не пересматривал тарифы на перевозки.

"Всем известны цены на топливо, на ремонт. Люди у нас "люксовые", как в Европе. Если мы выходим в месяц в ноль, то уже хорошо", - сказал администратор одной из компаний, занимающихся междугородными пассажирскими перевозками, Вячеслав Гаинэ.

Еще один администратор транспортной компании Геннадий Сажен заявил, что министерство экономики не слушает автоперевозчиков.

"Каждый год весной и осенью повышается цены на топливо. И тариф на перевозки не пересматривался. И Мы, транспортники, работаем сейчас на магазины, которые продают запчасти, и автосервис. У нас нес доходов. Ежемесячно мы теряем минимум 10 тысяч леев", - сказал он.

По его словам, в отрасли не хватает водителей, механиков, электриков. "Денег не хватает на то, чтобы содержать персонал, что говорить о покупке машин. Переоборудованные автомобили уже нельзя использовать, хотя у них такие же характеристики, как у пассажирских", - добавил администратор.

В общей сложности в среду приостановлены 586 рейсов по 124 регулярным маршрутам. Полный список рейсов, которые не вышли на работу:

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Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, не привело к положительным результатам.

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В министерстве экономики сообщили, что провели уже несколько встреч с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

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В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Немаловажно и соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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