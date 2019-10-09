Эксперты: без генерального плана в Кишиневе и дальше будет царить хаос

В преддверии выборов мэра столицы эксперты обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова будущее города и возможности для развития муниципия.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Можно ли превратить Кишинев в комфортный город и как решить застарелые проблемы муниципия — об этом в преддверии выборов мэра столицы говорили эксперты в пресс-центре Sputnik Молдова.

Прежде всего, должен быть выработан системный генеральный план развития города, заявил бывший заместитель главного архитектора столицы Валерий Лупашко на пресс-конференции "Будущее Кишинева: перспективы развития столицы Молдовы".

У главного города страны фактически нет генплана, подчеркнул архитектор, отметив, что этот документ необходим, чтобы определить направления развития муниципия. Уже сейчас город отстает от современных урбанистических тенденций на десятки лет, и вскоре это отставание может стать необратимым, считает Лупашко.

За сотни лет у Кишинева было всего три генеральных плана, последний из них был принят в 1989 году и утвержден правительством, сообщил экс-мэр муниципия Серафим Урекян. Он отметил, что город застраивается хаотично, а его развитием никто не занимается.

"Кроме надземного города, который приносит барыши, есть и "подземный город" — полторы тысячи электрических, тепловых, водопроводных, кабельных, канализационных сетей, которые никто не развивает. Всё, что строится сегодня, строят с огромными нарушениями, безжалостно эксплуатируют то, что было сделано до нас", — заявил Урекян.

Неудача к подходу комплексного развития муниципия была предопределена тем, что в Кишиневе "не сработалась" основная управленческая триада, считает экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Речь идет о триаде, которая представляет собой консенсус между властью, бизнесом и горожанами. Цепочка власть-бизнес-население в Кишиневе не сформировалась, и отсюда проистекают основные проблемы, которые ощущаются горожанами. В столице основным игроком в этой триаде является власть. Бизнес участвует в процессе лишь тогда, когда он близок к власти. А население только начинает участвовать в этом процессе в виде разрозненных групп энтузиастов", — подчеркнула Шеларь.

Эксперты согласились, что будущим городским властям придется приложить гигантские усилия, чтобы вернуть город на путь развития, а залогом успеха здесь может стать только совместная работа генерального примара и муниципального совета Кишинева в условиях, когда политика не будет мешать управлению городским хозяйством.

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