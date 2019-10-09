Санду ответила на забастовку автоперевозчиков и их требование повысить тариф

Молдавский премьер строго констатировала, что у большинства граждан страны очень низкие доходы, и повышение тарифов делается не так, как думают некоторые представители отрасли пассажирских автоперевозок.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Глава правительства Молдовы Майя Санду заявила, что тарифы на междугородные пассажирские автоперевозки не будут пересматриваться, так как у жителей страны довольно низкие доходы.

"Министерство экономики обсуждало с транспортниками, передав их представителям четкий месседж. Ждем повышения качества транспортных единиц, так как большинстве случаев они соответствуют стандартам. У меня тоже есть вопрос к перевозчикам. Удивительно, почему они не выходили до этого на протесты. Почему не протестовали, когда олигархический режим запрещал им работать, когда в Кишиневе проходили митинги", - сказала Санду.

Она отметила, что Молдова – бедная страна. "У людей очень низкие доходы. И повышение тарифов делается не так, как думают некоторые представители этой отрасли", - отметила Санду.

По ее словам, Минэкономики разработало список условий для автоперевозчиков, которые те должны выполнить.

В свою очередь, некоторые аналитики предполагают, что правительство вернется к обсуждению повышения тарифов на пассажирские автоперевозки после проведения всеобщих местных выборов, которые намечены в стране на 20 октября. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, рассматривает ли кабмин возможность возвращения к переговорам с транспортниками, Санду отметила, "с ними серьезно разговаривает Минэкономики на протяжении долгого времени".

"Мы в правительстве, в первую очередь, думаем о гражданах. Отдаем отчет, что у граждан в большинстве своем нет финансовой возможности, чтобы поддержать рост тарифов. Исходим из интересов человека", - сказала премьер.

В среду центральную площадь молдавской столицы заняли свыше 250 микроавтобусов. Администраторы и сотрудники компаний, специализирующихся на пассажирских автомобильных перевозках, вышли на протест, требуя повысить тарифы. Кроме того, еще более 250 единиц транспорта в других городах и районных центрах на несколько часов прекратили работу.

Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, не привело к положительным результатам.

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В министерстве экономики сообщили, что провели уже несколько встреч с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

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В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Немаловажно и соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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