Премьер Молдовы созывает в четверг спецзаседание: на повестке серьезный вопрос

Глава правительства отметила серьезность участившихся аварий, многие из которых оказались фатальными для участников дорожного движения.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила, что проведет заседание совета по безопасности дорожного движения. Глава правительства намерена поднять вопрос об участившихся серьезных ДТП, виновниками многих из которых становятся пьяные водители.

Санду отметила серьезность участившихся аварий, многие из которых оказались фатальными для участников дорожного движения.

"Очень серьезно, что причиной многих аварий являются водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Завтра мы обсудим на совете по безопасности дорожного движения все эти проблемы, предложим конкретные решения и объявим ответ правительства на эту проблему", - отметила премьер.

Одна из последних крупных аварий произошла утром в среду, 9 октября, на трассе M5 в селе Кучоая, Теленештского района.

В ДТП попали микроавтобус и легковой автомобиль. По данным больницы скорой помощи Кишинева, звонок на единый номер спасения "112" поступил в 07.01.

"Был объявлен "красный код" срочности. Первая бригада, прибывшая на место происшествия, отобрала пациентов, нуждающихся в незамедлительной помощи, и попросила диспетчера выделить дополнительные ресурсы. Таким образом, всего для оказания помощи пострадавшим привлекли семь экипажей скорой помощи... Районные больницы Сынджеры и Теленешт оповестили о большом числе пациентов, которых должны привезти в отделения экстренной помощи", - отметили в больнице скорой помощи.

На начальном этапе помощь была оказана 19 раненым. Затем в районную больницу Сынджеры доставили 7 человек, а в больницу Теленешт - 12.

"К счастью, в этой аварии не пострадали несовершеннолетние, и никто не погиб", - отметили в больнице.

Череда крупных аварий в Молдове

За прошлую неделю в республике произошло сразу несколько крупных аварий, в большинстве из которых погибли люди.

В понедельник, 30 сентября, Porsche врезался в троллейбус. На момент аварии женщина-водитель легкового автомобиля была в состоянии, близком к алкогольной коме. Погиб пассажир Porsche, 20 человек получили ранения. Позже в больнице скончалась и виновная в ДТП 33-летняя женщина.

В пятницу серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось близ населенного пункта Фундул Галбеней Хынчештского района с участием маршрутки, следовавшей рейсом Кишинев-Басарабяска. После аварии в районную больницу Хынчешт с различными травмами доставили 21 человека, трое из которых - дети. Спустя несколько часов в медучреждении скончался четырехмесячный ребенок.

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Легковой автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали. За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. По предварительной информации, он был пьян.

Серьезное ДТП произошло в Кишиневе в субботу вечером - столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и микроавтобус Volkswagen T-4. В результате пострадали 12 человек, из которых семеро - дети. Известно, что в микроавтобусе находились участники шоу "Сила танца" - речь идет о детях из Приднестровья.

По некоторым данным, водитель Volkswagen Sharan также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Власти республики обеспокоены

На череду страшных ДТП в Молдове отреагировал президент страны Игорь Додон. Глава республики заявил, что ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность.

Он отметил, что "либо действующие меры борьбы с нарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы, и в системе неизбежны отставки.

Вопрос о безопасности дорожного движения президент внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

За вождение в нетрезвом виде необходимо лишать водительских прав навсегда, считает глава молдавского Минздрава Алла Немеренко.

Она выразила беспокойство и негодование по поводу того, что все больше водителей садятся за руль в нетрезвом виде.

"За вождение автомобиля в нетрезвом виде должны отбирать права навсегда", - написала министр на своей страничке в соцсети Facebook.

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