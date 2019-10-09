В кабмине Молдовы заявили, что проблем со снабжением газом в 2020-м не будет

Глава молдавского правительства сообщила, что обсуждала с президентом республики тему обеспечения Молдовы газом с 1 января 2020 года.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила, что проблем с обеспечением республики газом в 2020 году не будет. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания правительства в среду.

"Газ будет точно. Мы говорили, что у нас есть несколько технических решений", - сказала Санду.

По ее словам, вопрос снабжения Молдовы газом она обсуждала в среду и с министром иностранных дел Румынии Рамоной-Николь Мэнеску, которая находится с визитом в Кишиневе.

"Будем говорить и с украинским правительством. Технические решения есть. Мы работаем над этими решениями. Граждане Молдовы не должны беспокоиться, потому что газ будет вне зависимости от того, придут ли к соглашению Россия и Украина по транзиту (голубого топлива через Украину – ред.)", - отметила премьер.

Премьер рассказала, что обсуждала с президентом республики Игорем Додоном тему обеспечения Молдовы газом с 1 января 2020 года.

"Обсудили технические решения, которые предлагает правительство, чтобы их знали и в парламенте, и в администрации президента", - добавила Санду.

Цена на газ и вопрос транзита: что говорит президент Молдовы>>>

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа российским концерном "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK