Педагогическая трагедия в лицее "Сократ", или Верните в школы Макаренко

"Засуну тебя в шкаф" и "сейчас я тебя ударю головой об стол" — такого рода выражения постоянно звучали на аудиозаписи из лицейского кабинета для первоклассников.

Звучные названия — это здорово, а в мудрости античных философов вообще никто не сомневается, на то они и классики. Наверное, именно поэтому лицеи, школы и гимназии по всему миру любят называть в их честь. Гимназия "Аристотель". Математическая школа "Пифагор". Или вот, лицей "Сократ", который внезапно оказался в центре педагогического скандала.

Вообще-то, имя Сократа, наверное, не очень подходит для школы. Хотя бы потому, что именно Сократу приписывают знаменитое изречение: "Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие".

Как-то непедагогично это звучит, знаете.

И кажется, эта фраза чересчур глубоко запала в душу одной из преподавательниц столичного лицея "Сократ". Вы все знаете эту историю, которая сначала прогремела в Facebook, а затем быстро перешла в министерские кабинеты.

Напомним, родители одного из первоклассников опубликовали в социальной сети аудиозапись, на которой слышно, как учитель грубо обзывает детей, угрожая им побоями. Более того, преподаватель не разрешает детям выйти в туалет, отказывая им в унизительной форме. А согрешивших неправильным, по ее мнению, поведением, заставляет стоять с поднятыми руками.

Одного из детей, судя по аудиозаписи, преподавательница довела до слез. "Засуну тебя в шкаф" и "сейчас я тебя ударю головой об стол" — такого рода выражения постоянно звучат на записи из лицейского кабинета для первоклассников.

И все завертелось.

Иногда кажется, что наши министры проводят в Facebook больше времени, чем в рабочих кабинетах. А еще - сильно переживают за свой имидж, как будто не уверены в прочности начальственных кресел. В общем, ситуация в сжатые сроки перешла в терминально-административную фазу.

Министерство стукнуло кулаком по столу, руководство лицея в пожарном порядке схватилось за рычаги. Преподавательница мгновенно подала заявление "по собственному желанию", но гонка на опережение не удалась — ей отказали, чтобы показательно уволить по статье. Честно говоря, сомнительное решение, от которого попахивает конъюнктурой, пиаром и судебным иском, вплоть до ЕСПЧ — но это уже другая история. Нас интересует прежде всего педагогический аспект этой истории.

Нет, правда, что с нашей образовательной системой не так? Почему учителя орут на первоклашек, а старшеклассники уже сами издеваются над учителями — и слава Богу, что пока еще не избивают?

У руководства "Сократа" сейчас не лучшие дни, но давайте не будем делать из них главных злодеев. Можно подумать, что в других школах иная ситуация. Оправдываясь, в "Сократе" говорят, что у них не хватает учителей, сплошное совмещение, запредельные нагрузки. И верно говорят, потому что везде их не хватает. Везде одно и то же — катастрофический дефицит кадров, молодежи нет совсем. То есть, выбирать не приходится — "берите, что есть, скоро и этого не будет".

По данным Национального бюро статистики, в 2010 году, в учебных заведениях Молдовы работали 60 тысяч преподавателей. К 2019 году их осталось всего чуть более 49 тысяч. А учебный год 2019-2020 начался с известия, что в молдавских школах не хватает около 2000 учителей.

Что характерно, год назад, в сентябре 2018 года, министерство образования культуры и исследований называло ту же цифру — в школах не хватает 2000 специалистов, и еще столько же нуждаются в переподготовке. То есть, за год проблема не только не решилась — она усугубилась.

И тут возникает большой и интересный вопрос. Нет, правда, как же так?

За семь лет "оптимизации", в период 2010-2017 годов в Республике Молдова было закрыто 218 школ. Чувствуете? Школ стало меньше. Казалось бы, уж теперь-то учителей хватит — на те школы, что еще остались в Молдове. Но вот парадокс, учителей стало не хватать еще больше, дефицит обострился.

"И ничего удивительного, — меланхолически говорит мне знакомый, в свое время немало поработавший на ниве министерства образования. — Ещё когда все это только начиналось ("это" он произносит с непередаваемой интонацией) я им сразу сказал, что ваша "оптимизация" сначала убьёт сельские школы, а потом обрушит вам всю систему педагогических кадров. И после этого выпускников вузов вы не заманите в школы никакими обещаниями и льготами. Ну, какой дурак свяжет свое будущее с системой, которая рухнула у него на глазах?".

Действительно, интересное совпадение. Реформа образования — сиречь оптимизация — в полную силу развернулась в 2010 году. И спустя семь лет реформы, шедшей под гром литавр и презентацию желтых школьных автобусов, система недосчиталась 10 (!) тысяч преподавателей.

Надо бы сказать "педагогов", но это же слово к воспитателям детей относится. К инженерам человеческих душ. А замученные, замороченные люди в "учительских" программу-то едва успевают пройти, совмещая три-четыре предмета. Он вам и "физик", и "географ", и на пении он поет, и тетради проверяет, и хорошо, если не скачет через барьеры на физкультуре. Какая там педагогика...

Всё чаще кажется, что напрасно в нынешней системе, со всей этой Болоньей, списали со счетов Макаренко с его знаменитой "Педагогической поэмой". Тот умел работать в кризисных ситуациях, в разрухе, в послевоенное время, при тотальном дефиците всего и вся — и знаете, на детей не орал.

А то похоже, что у нас в Молдове образование пока еще есть, а вот педагогики уже нет. Сплошная педагогическая трагедия.

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