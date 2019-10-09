Какие пять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы молдавской таможни

Выбор претендентов, которые могут побороться за место директора таможенной службы республики, проводился специальной конкурсной комиссией.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Пять кандидатов были допущены к конкурсу на пост главы таможенной службы Республики Молдовы. Такое решение было принято в среду, 9 октября.

В качестве претендентов на должность отборочной комиссией названы Наталья Каленик, Сава Маймеску, Владислав Швец, Юрий Горя и Марин Господаренко.

"Комиссия проверила соответствие кандидатов выдвинутым критериям, а также их профессиональную репутацию", - сообщили в пресс-службе Минфина Молдовы.

Следующим этапом станет конкурс досье, который пройдет на открытых слушаниях. Информация о дате его проведения будет размещена на сайте министерства финансов и таможенной службы.

На этих же интернет-страницах будут выставлены файлы кандидатов на участие в конкурсе – их резюме, мотивационные письма и предложенная ими концепция развития таможни.

Конкурс на должность директора таможенной службы был объявлен 3 сентября 2019 года, а крайний срок подачи документов завершился 30 сентября этого года. Было зарегистрировано 22 кандидата, из которых 21 подал документы вовремя, а один претендент - после его истечения.

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