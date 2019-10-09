Закроется ли единственный в Дубоссарах роддом

Острую проблему, создавшуюся в связи с тем, что два акушера-гинеколога одновременно прекратили свою работу в больнице, обсудили на заседании профильной комиссии Совета народных депутатов.

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Дубоссары перед угрозой закрытия родильного и акушерско-гинекологического отделений. Причина в том, что два акушера-гинеколога в одно время прекратили свою работу в больнице: один врач по состоянию здоровья – специалист был прооперирован, второй врач уволился.

Экстренное решение

В поиске решения этой проблемы представители органов власти Дубоссарского района собрались на заседании профильной комиссии Совета народных депутатов.

"На данный момент решение найдено, что позволит обеспечить бесперебойное функционирование родильного отделения и акушерско-гинекологического отделения", - сказал главный врач Дубоссарской ЦРБ Александр Асмолов.

Как уверил замминистра здравоохранения Евгений Калалб, при необходимости для помощи Дубоссарской больнице будут привлекаться врачи из Григориополя.

"Кроме этого, в случае каких-либо патологий у пациентов в Дубоссары, как и прежде, будет вылетать санавиация", - отметил он.

Исход специалистов возможен и в других сферах

Глава администрации Дубоссар Руслан Чабан констатировал, что в городе за последние годы ощущается очень резкий спад в развитии сферы здравоохранения.

"Наши учреждения в течение многих лет не включались в госпрограммы, а сейчас есть большой отток специалистов, что характерно и для других сфер. И если сегодня проблемы возникли в родильном отделении, завтра может возникнуть такая же ситуация в педиатрии и других направлениях", - резюмировал он.

А как в других районах Левобережья

По мнению участников встречи, создавшаяся ситуация в Дубоссарах может возникнуть и в других городах и районах приднестровского региона. Евгений Калалб констатировал, что дефицит медицинских работников испытывают все учреждения сферы здравоохранения.

"На данный момент нам нужно 400 врачей, однако ежегодно Приднестровский госуниверситет выпускает только около 40 врачей. Это реальность", - подчеркнул он.

Участники встречи отмечали, что решение проблемы требует комплексного подхода. Необходимо мотивировать выпускников школ к поступлению на медицинский факультет. Нужна также система закрепления молодых специалистов на местах, чтобы выпускники вуза возвращались в свои родные города, а для этого им необходимо обеспечить все условия - жилье и достойную заработную плату.

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