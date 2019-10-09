Валютные зигзаги: Нацбанк выставил курс на 10 октября

Какие необычные изменения можно ожидать на валютном рынке Республики Молдова в четвертый день недели.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал на своем сайте официальный курс валют на четверг, 10 октября.

Курс самых значимых мировых валют ото дню ко дню неуклонно снижается по сравнению к молдавскому лею. И на сей раз эти понижения будут более резкими по сравнению с предыдущими днями.

Если 9 октября американский доллар котировался по отношению к отечественной валюте в соотношении 1 : 17,6684, то 10 октября он опустится на более чем три бана.

Евро еще более существенно потеряет свои позиции — на шесть банов, снизившись до 19,3592 лея.

Но значительней всего отличится румынский лей. По сравнению с молдавским он "похудеет" на целых 24 бана, до 4,0768 лея.

Приобретет отрицательную тенденцию и курс украинской гривны, хотя снизится он меньше, чем на один бан, до отметки в 0,7141 лея.

И лишь российский рубль сможет немного отыграться по сравнению с молдавским "львом". Правда, всего на десятые бана. Курс "россиянина" на завтра - 0,2715 лея.

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