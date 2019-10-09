Соревнования в стойкости: спор между перевозчиками и кабмином не утихает

Отмененные рейсы между населенными пунктами Молдовы, пробки, скопление маршруток перед зданием правительства и оглушительный рев их клаксонов, с другой стороны - хладнокровие премьера. В обзоре Sputnik - хроника обострившегося противостояния.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Как транспортники, настаивающие на повышении тарифов на междугородние пассажирские автоперевозки, так и правительство, выступающее против этого, остаются непреклонными в своих позициях.

Первые пошли на отчаянный шаг – протест и забастовка. Автоперевозчики заявили, что от своих требований отступать не собираются. В кабмине же утверждают, пока не будут выполнены все поставленные Минэкономики условия обсуждать корректировку тарифов нет смысла.

Читайте в обзоре Sputnik хронику обострившегося диалога между двумя сторонами.

Минэкономики осуждает

Накануне министерство экономики и инфрастуктуры выступило против повышения тарифов на пассажирские перевозки и осудило забастовку транспортников.

"Гражданам должны быть обеспечены цивилизованные условия проезда на микроавтобусах и автобусах, предназначенных исключительно для пассажирских перевозок", — отметили в Минэкономики.

В министерстве подчеркнули, что только после выполнения этих условий возможно приступить к обсуждению вопроса о корректировке тарифов.

Руководство ведомства также пригласило автоперевозчиков подключиться к работе над законопроектом о поправках, которые планируется внести в Кодекс автомобильного транспорта.

Жаркая среда

Несмотря на это заявление Минэкономики, свыше 250 микроавтобусов в среду заполнили центральную площадь молдавской столицы прямо перед зданием правительства республики. Еще 250 водителей в других городах и районных центрах на несколько часов прекратили работу. Таким образом транспортники выразили несогласие с позицией властей, которые отказываются повышать тариф на междугородние пассажирские автоперевозки.

"До сегодняшнего дня у них (властей – ред.) был шанс созвать заседание и обсудить с нами, что делать с тарифом, чтобы избежать этой забастовки", - заявил журналистам председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Он выразил возмущение по поводу требований министерства экономики. По его словам, условия властей не могут быть выполнены с учетом текущих цен.

К настоящему моменту лицензии на междугородние пассажирские перевозки есть у 6200 автобусов и микроавтобусов. "Средний возраст транспортных единиц составляет 23 года, для микроавтобусов – 18 лет, а для автобусов, рассчитанных на 24-40 мест, – 25 лет", - добавил он.

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По словам Алексы, только с июня 2019 года свыше 400 человек покинули отрасль. Он пояснил, что люди увольняются из-за низких доходов - средняя зарплата водителя составляет 2600 леев (порядка 150 долларов по текущему курсу Нацбанка). В отрасли не хватает водителей, механиков, электриков.

Тариф на пассажирские перевозки последний раз пересматривался в 2013 году.

"Каждый год весной и осенью повышаются цены на топливо. А тариф на перевозки не пересматривался. И мы, транспортники, работаем сейчас на магазины, которые продают запчасти, и автосервис. У нас нет доходов", - сказал администратор одной из компаний, занимающихся междугородними пассажирскими перевозками, Геннадий Сажин.

Он подчеркнул, денег не хватает на содержание персонала, не то, что на покупку новых микроавтобусов.

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Перевозчики требуют повысить тарифы на перевозку пассажиров практически в два раза, с 48 до 92 банов за километр.

Кошмарные пробки в центре Кишинева

По завершении протеста автоперевозчиков на бульваре Шефана чел Маре в обоих направлениях образовалась пробка, которая растянулась на сотни метров. Это произошло потому, что участники протеста начали покидать центральную площадь.

Строгость и категоричность премьера

Забастовка не осталась незамеченной правительством. Глава кабинета министров Майя Санду довольно резко высказалась по поводу требования автоперевозчиков.

Она напомнила, что представители Минэкономики неоднократно встречались с транспортниками, которым был дан четкий сигнал – необходимо повысить качество предоставляемых услуг.

"Молдова – бедная страна. У людей очень низкие доходы. И повышение тарифов делается не так, как думают некоторые представители этой отрасли", - отметила Санду.

В свою очередь, некоторые аналитики предполагают, что правительство вернется к обсуждению повышения тарифов на пассажирские автоперевозки после проведения всеобщих местных выборов, которые намечены в стране на 20 октября. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, рассматривает ли кабмин возможность возвращения к переговорам с транспортниками, Санду отметила, что "на протяжении долгого времени с ними ведутся серьезные переговоры Минэкономики".

"Мы в правительстве, в первую очередь, думаем о гражданах. Отдаем себе отчет в том, что у граждан в большинстве своем нет финансовой возможности, чтобы поддержать рост тарифов. Исходим из интересов человека", - сказала премьер.

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